Молодіжна команда Арсеналу показала, що таке справжній характер.

Молодіжна команда лондонського "Арсеналу" увійшла в історію, показавши, що таке справжній характер, неймовірним чином врятувавшись від поразки в матчі з ровесниками з "Лестера" в чемпіонаті Англії U-23. Зустріч завершилася з рахунком 3:3.

Молоді футболісти провели сухий перший тайм, зате після перерви порадували фанатів гольовою феєрією.

Читайте такожУдаром через себе: нападник "Динамо" забив шедевральний гол за свою збірну у відборі до ЧС-2022 (відео)Хронологія зустрічі була наступною: "Лестер" забив три голи на 60-й, 74-й і 77-й хвилинах. Здавалося, що все в цій грі вже було вирішено, оскільки рахунок 3:0 тримався до 90-ї хвилини гри. Однак у компенсований час сталося щось фантастичне. Спочатку на 91-й хвилині гравцям "Арсеналу" вдалося відквитати один м'яч, після на 93-й хвилині Хатчінсон забив другий м'яч "канонірів". Крапку в грі поставив Фоларін Балогун, який забив на 97-й хвилині зустрічі, тим самим він врятував "Арсенал" від поразки.

Відзначимо, що особливо красивими вийшли голи Хатчінсона і Балогуна.

Огляд матчу:

Додамо, що після третього пропущеного голу воротар "Арсеналу" отримав травму, а так як замін більше не залишилося, у ворота встав данський нападник Міка Бірет.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Володимир Медяник