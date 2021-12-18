Вболівальники "Ліона" вибігли на поле, палили димові шашки та билися з фанатами суперника.

У поєдинку 1/32 фіналу Кубка Франції між "Парижем" та "Ліоном" трапився гучний скандал. Команди зіграли лише першу половину зустрічі, а потім гра перервалася через хуліганську поведінку фанатів "Ліона".

Група вболівальників "Ліона" агресивно атакувала інших фанатів та влаштувала бійню. В хід пішли димові шашки та фаєри. Потім хулігани вибігли на поле.

Старт другого тайму відклали на 50 хвилин, а потім делегат поєдинку ухвалив рішення скасувати матч.

Дисциплінарна комісія поки що не винесла вирок щодо результату цього протистояння.

This weekend’s Coupe de France action has begun with Lyon fans attacking Paris FC fans. French football & violence are unfortunately the best of bedfellows this season. pic.twitter.com/lme5o0pINB — Get French Football News (@GFFN) December 17, 2021

Нагадаємо, що раніше матч 14-го туру французької Ліги 1 "Ліон" - "Марсель" теж було перервано через неадекватну поведінку вболівальників. Було прийняте рішення переграти той поєдинок, а також зняти з "Ліона" одне очко.

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Автор: Артем Будрін