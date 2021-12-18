Безпорядки на трибунах спровокували фанати Ліона / фото скріншот

У поєдинку 1/32 фіналу Кубка Франції між "Парижем" та "Ліоном" трапився гучний скандал. Команди зіграли лише першу половину зустрічі, а потім гра перервалася через хуліганську поведінку фанатів "Ліона".

Група вболівальників "Ліона" агресивно атакувала інших фанатів та влаштувала бійню. В хід пішли димові шашки та фаєри. Потім хулігани вибігли на поле.

Старт другого тайму відклали на 50 хвилин, а потім делегат поєдинку ухвалив рішення скасувати матч.

Дисциплінарна комісія поки що не винесла вирок щодо результату цього протистояння.

Нагадаємо, що раніше матч 14-го туру французької Ліги 1 "Ліон" - "Марсель" теж було перервано через неадекватну поведінку вболівальників. Було прийняте рішення переграти той поєдинок, а також зняти з "Ліона" одне очко.

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Автор: Артем Будрін