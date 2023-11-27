"Евертон" Віталія Миколенка знаходиться в зоні вильоту в таблиці АПЛ.

У неділю, 26 листопада, відбувся поєдинок 13-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому "Манчестер Юнайтед" протистояв "Евертону".

Гра проходила на стадіоні "Гудісон Парк" і завершилася розгромною перемогою "червоних дияволів".

Рахунок у грі був відкритий на 3-й хвилині - 19-річний аргентинський нападник Алехандро Гарначо забив фантастичний гол ударом через себе після подачі Діогу Далота. Цей гол цілком може претендувати на премію Пушкаша, яку ФІФА вручає за найкращий гол року.

Ще два голи футболісти "Манчестер Юнайтед" забили в другому таймі, відзначилися Маркус Рашфорд і Антоні Марсьяль.

Відзначимо, що в цій грі міг забити і Віталій Миколенко, але м'яч після його удару влучив у поперечину.

"Евертон" - "Манчестер Юнайтед" - 0:3

Голи: Гарначо, 3, Рашфорд, 56, пен, Марсьяль, 75

"Евертон": Пікфорд, Янг (Паттерсон, 73), Тарковскі, Брентвейт, Миколенко, Гаррісон, Гарнер, Гейє, Макніл (Данжума, 73), Дукуре (Доббін, 90), Калверт-Левін (Шерміті, 82)

"Манчестер Юнайтед": Онана, Далот, Ліндельоф, Магуайр, Шоу (Ван-Біссака, 76), Мактоміней, Мейну (Амрабат, 72), Рашфорд, Фернандеш, Гарначо (Пеллістрі, 72), Марсьяль (Межбрі, 85)

Попередження: Янг (21), Дукуре (29), Гейє (90+1)

Огляд матчу:

Український захисник Віталій Миколенко вийшов на цей матч у стартовому складі і відіграв всю гру. Статистичний портал WhoScored оцінив гру українця в 5,9 бала.

"Манчестер Юнайтед" набрав 24 очки і займає шосте місце в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги. "Евертон" з 4 балами йде на 19-му рядку.

У наступному турі чемпіонату Англії "Евертон" зіграє проти "Ноттінгема", а "Манчестер Юнайтед" зустрінеться з "Ньюкаслом".

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