Голкіпер Кот-д'івуару допустив кричущу помилку і його команда упустила перемогу.

У неділю, 16 січня, були зіграні чергові матч на Кубку африканських націй-2021.

У першому матчі Кот-д'Івуар сенсаційно втратив перемогу над Сьєрра-Леоне. Рахунок у матчі був відкритий в середині першого тайму зусиллями Алле, але на початку другого тайму гості відновили рівність в рахунку завдяки голу Муси Камари.

Потім на 65 хвилині івуарійці вийшли вперед зусиллями Пепе.

Однак на третій компенсованій хвилині гості знову зрівняли рахунок. Голом відзначився Альхаджі Камара, після жахливої помилки, яку допустив івуарійський воротар.

Відео курйозного голу:

— Leonardo José 📝 (@LeoJoseReporter) January 16, 2022

Також відзначимо, що на 12 хвилині Кессьє не реалізував пенальті.

Група E

Кот-д'Івуар - Сьєрра-Леоне - 2:2

Голи: Алле, 25, Пепе, 65 - Камара М. Н., 55, Камара А., 90+3

Кот-д'Івуар: Сангаре, Конан, Делі, Байї (Коссуну, 90), Ор'є, Кессьє (Дьє, 82), Сері, Сангаре (Траоре, 73), Пепе, Алле (Куаме, 73), Заа (Куассі, 82)

Сьєрра-Леоне: Мохамед Камара, Кевін Райт, Кокер, Бангура, Какай, Джон Камара, Квама Куе, Мохамед Буя (Ісса Каллон, 73), Камара (Саллі Кайкай, 83), Мустафа Бундю (Камара, 76), Муса Камара.

Попередження: Какай 52

Нереалізований пенальті: Кессьє, 12 (К)

Після двох матчів у Кот-д'Івуару чотири очки і перше місце в групі Е, а у Сьєрра-Леоне два бали і другий рядок.

Читайте такожУкраїнський футболіст забив шедевральний гол в Іспанії (відео)У другій зустрічі збірна Тунісу розгромила Мавританію з рахунком 4:0. Авторами голів стали Матлуті і Жазірі, а Хазрі оформив дубль. Також на 89 хвилині Шалалі не реалізував пенальті.

Туніс – Мавританія - 4:0

Голи: Матлуті, 4, Хазрі, 9, 64, Жазірі, 66.

Туніс: Бен Саїд, Маалул, ІФА (Рекік, 81), Тальбі, Матлуті, Слімане (Раф'я, 72), Шаалалі, Скірі, Хазрі (Мсакні, 80), Жазірі (Лайдуні, 71), Кауї (Бен Ромдане, 60)

Мавританія: Діоп, Тіам, Деллаї, Абу Демба, Фофана, Тіам (Карамоко, 68), Абейд (Мухамед Суейд, 14), Убейб, Мусса Н'діайе (Якуб, 60), Камара (Ба, 46), Камара (Танджі, 60).

Попередження: Хазрі 15, ІФА 37, Слімане 45 – Камара 37.

Нереалізований пенальті: Мсакні, 90

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