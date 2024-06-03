Новим головним тренером команди став італієць Енцо Мареска.

Новим тренером лондонського клубу, де грає український футболіст Михайло Мудрик, став італійський спеціаліст Енцо Мареска. Як йдеться в офіційній заяві "Челсі", 44-річний колишній наставник англійського "Лестера" замінив арегентинця Маурісіо Почеттіно, який вивів команду до Ліги конференцій.

Відомо, що клуб підписав конктракт з Марескою до червня 2029 року з можливістю продовження до 2030 року. За це "Лестер" отримає 10 мільйонів євро компенсації.

"Приєднатися до "Челсі", одного з великих клубів світу, - мрія будь-якого тренера. Ось чому я так радий цій можливості. Я з нетерпінням чекаю можливості попрацювати з дуже талановитою групою гравців та персоналом над створенням команди, яка продовжить традицію успіху клубу та змусить наших уболівальників пишатися", - прокоментував своє призначення Мареска. Відео дня

Раніше Мареска працював у штабі Хосепа Гвардіоли в "Манчестер Сіті", а також у "Пармі", "Вест Гемі" та "Севільї". Перший самостійний та успішний досвід італійця був саме у "Лестері" 2023 року. Тоді тренер повернув своїх гравців до Прем'єр-ліги, вигравши Чемпіоншип.

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Як раніше писав УНІАН, 1 червня "Реал" обіграв "Боруссію" та став переможцем Ліги Чемпіонів. Мадридська команда упʼятнадцяте стала переможцем з рахунком 2:0.

Український голкіпер іспанського футбольного клубу "Реал" Андрій Лунін цього літа змінить свою команду на інший гранд європейського футболу. Футболіст домовився про перехід до "Манчестер Юнайтед".

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