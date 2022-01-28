Алісон Бекер став першим футболістом в сучасній історії футболу, якого двічі видаляли, і в обох випадках рішення було скасовано.

У ніч з 27 на 28 січня, в рамках відбіркового циклу чемпіонату світу-2022 збірна Еквадору приймала збірну Бразилії. Поєдинок завершився гучним скандалом.

Рахунок у матчі був відкритий на шостій хвилині, коли результативним ударом у складі бразильців відзначився Каземіро. Потім на 15 хвилині арбітр зустрічі видалив воротаря збірної Еквадору Алешандра Домінгеса, а через п'ять хвилин склади зрівнялися - друга жовта картка для бразильського захисника Емерсона.

На 31 хвилині арбітр продемонстрував червону картку Аліссону Бекеру, але після перегляду відеоповтору змінив своє рішення і обмежився жовтою. Еквадор зрівняв рахунок на 75 хвилині після результативного удару у виконанні Фелікса Торреса.

Крім того, у другому таймі судді скасували гол Еквадору (схоже, м'яч все ж вийшов за межі поля) і призначили абсурдний пенальті у ворота бразильців, коли Рафінья навіть не торкався гравця "бананових", але після перегляду повтору все ж скасували це рішення.

Читайте такожФеноменальне виконання: 15-річний форвард забив ударом через себе з лінії штрафного (відео)Під завісу зустрічі Аліссона знову видалили, проте після перегляду повтору знову скасували рішення.

Еквадор - Бразилія - 1:1

Голи: Торрес, 75 - Каземіро, 6

Еквадор: Домінгес, Пресіадо (Р. Кайседо, 66), Торрес, Інкапіє, Еступіньян, Франко (Галіндес, 18), Груесо (Пресіадо, 66), М. Кайседо (Мендес, 86), Плата, Валенсія, Естрада (Карселен, 85)

Бразилія: Аліссон, Емерсон, Мілітао, Сілва, Алекс Сандро, Вінісіус Жуніор (Жезус, 63), Каземіро, Фред, Рафінья (Антоні, 63), Коутіньо (Даніель Алвес, 33), Кунья ( Барбоза, 78)

Попередження: Валенсія, М. Кайседо - Емерсон, Аліссон, Рафінья, Мілітао

Вилучення: Домінгес, 15 - Емерсон, 20

Огляд матчу:

Після матчу головний тренер збірної Еквадору Густаво Альфаро піддав критиці систему відеодопомоги арбітрам (VAR).

"Ми в шоці від тієї всієї події. Мені не потрібні подарунки, єдине, чого я хочу, це справедливості, щоб все вирішувалося на полі завдяки хорошій грі або помилкам.

Я не думаю, що є мета не дати Еквадору брати участь у чемпіонаті світу, але ми відчуваємо, що нас позбавили шансів на перемогу, яка стала б історичною.

Вони позбавляють футбол суті, тому що це не тільки рішення, яке спочатку приймають, а потім скасовують, а й тому, що на це йде час", - наводить слова Альфаро TyC Sports.

Голкіпер збірної Бразилії Алісон Бекер став першим футболістом в сучасній історії футболу, з тих пір як існує VAR, якого двічі видаляли, і в обох випадках рішення було скасовано, повідомляє Marca.

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