Останнім клубом Месута Озіла був "Істанбул Башакшехір".

Легендарний німецький футболіст етнічного турецького походження Месут Озіл прийняв рішення завершити ігрову кар'єру.

Про своє рішення 34-річний екс-півзахисник "Реала" і збірної Німеччини повідомив в соціальних мережах.

Причиною такого рішення Месут називає часті травми, які переслідували його в останні місяці. Озіл подякував клубам і партнерам, з якими грав пліч-о-пліч, і заявив, що тепер приділятиме час своїй родині - дружині Аміні і дочкам Еді і Елі.

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"Після роздумів я оголошую про свій відхід з професійного футболу. Мені випала честь бути професійним футболістом ось уже майже 17 років, і я неймовірно вдячний за цю можливість. Але в останні тижні та місяці, коли я отримав кілька травм, стає все більш зрозуміло, що настав час покинути велику футбольну арену.

Це була дивовижна подорож, наповнена незабутніми моментами та емоціями. Я хочу подякувати моїм клубам: "Шальке-04" ,"Вердер" Бремен, "Реал" Мадрид, "Арсенал", "Фенербахче", "Істанбул Башакшехір". А також тренерам, які підтримували мене, і товаришам по команді, які стали моїми друзями", - написав Озіл в Твіттері.

Месут Озіл відомий за виступами за німецькі клуби "Шальке", і "Вердер", мадридський "Реал", лондонський "Арсенал" і турецький "Фенербахче". Його останнім клубом був "Істанбул Башакшехір".

За свою кар'єру Месут зіграв 645 матчів, забив 114 голів і виконав 222 результативні передачі.

У складі "Реала" він вигравав чемпіонат Іспанії, Кубок і Суперкубок країни. Також Озіл завоював три Кубки і Суперкубка Англії разом з "Арсеналом".

На міжнародному рівні Месут захищав кольори збірної Німеччини, за яку зіграв 92 поєдинки, забив 23 голи і віддав 40 асистів.

Разом з Бундестім Озіл виграв чемпіонат світу в 2014 році.

Після чемпіонату світу 2018 року Озіл завершив кар'єру в збірній, звинувативши в дискримінації, расизмі і неповазі представників Німецького футбольного союзу і німецькі ЗМІ.

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