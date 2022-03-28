Переможець Ліги чемпіонів приєднався до акції на допомогу Україні.

Легендарний екс-півзахисник міланського "Інтера" і збірної Нідерландів Уеслі Снейдер не залишився осторонь і також допомагає Україні.

Знаменитий нідерландець організував благодійний матч, зароблені кошти з якого були передані на потреби українських біженців, які постраждали від російських окупантів.

Про це повідомив мер нідерландського міста Утрехт Шерон Дейксма. У своєму Твіттері Дейксма зазначила, що в матчі взяли участь також колишній гравець збірної України Євген Левченко і відомі місцеві блогери.

"Сьогодні Уеслі Снейдер організував благодійну гру, кошти з якої підуть на допомогу українським біженцям. Звичайно, Євген Левченко також був частиною заходу. Яка чудова ініціатива!"- написала Дейксма.

Зазначається, що всі зібрані гроші передадуть Левченку та його дружині Вікторії, а вони використовують їх для підтримки українських біженців.

Уеслі Снейдер: що відомо про спортсмена

Снейдер є вихованцем футбольного клубу "Аякс". За амстердамський клуб зіграв 180 матчів, в яких відзначився 58 забитими голами і 45 аситами.

У 2007 році Снейдер перебрався з "Аякса" в мадридський "Реал". У складі "вершкових" хавбек зіграв 66 матчів і відзначився 11 забитими голами.

Найбільшу популярність Снейдер отримав виступаючи за міланський "Інтер". У складі італійського клубу зіграв 116 матчів і забив 22 голи.

З міланським "Інтером" Снейдер вигравав чемпіонат Італії, кубок і Суперкубок країни, а також став переможцем Ліги чемпіонів, Суперкубка УЄФА і Клубного чемпіонату світу.

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