Євген Селін виступатиме за "Десну".

Чернігівська "Десна" оголосила про підписання контракту з відомим українським захисником Євгеном Селіним.

Про це повідомляє офіційний сайт "Десни".

Контракт з екс-гравцем збірної України підписаний на один рік.

Відзначимо, що 33-річний Селін повернувся в Українську Прем'єр-лігу після шести років, проведених в зарубіжних клубах.

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Євген Селін: кар'єра

Селін пограв в Україні за алчевську "Сталь", "Металіст", "Ворсклу" та київське "Динамо".

У 2015 році він перейшов у грецький "Платаніас". Потім також виступав за грецький "Астерас", угорський МТК і кіпрський "Анортосіс".

У складі збірної України в період з 2011 по 2016 роки Селін провів 15 матчів, в яких забив 1 гол.

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Автор: Антон Дудар