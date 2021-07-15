Євген Селін (ліворуч) - новачок Десни / фото ФК Десна
Чернігівська "Десна" оголосила про підписання контракту з відомим українським захисником Євгеном Селіним.
Про це повідомляє офіційний сайт "Десни".
Контракт з екс-гравцем збірної України підписаний на один рік.
Відзначимо, що 33-річний Селін повернувся в Українську Прем'єр-лігу після шести років, проведених в зарубіжних клубах.
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Євген Селін: кар'єра
- Селін пограв в Україні за алчевську "Сталь", "Металіст", "Ворсклу" та київське "Динамо".
- У 2015 році він перейшов у грецький "Платаніас". Потім також виступав за грецький "Астерас", угорський МТК і кіпрський "Анортосіс".
- У складі збірної України в період з 2011 по 2016 роки Селін провів 15 матчів, в яких забив 1 гол.
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