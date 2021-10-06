Португалець пояснив, чому його робота була важкою.

Колишній тренер донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека прокоментував слова Мірчі Луческу, якого він замінив у 2016 році на посту тренера "гірників". Нагадаємо, що Луческу часто вдавався до критики Фонсеки. Румун звинувачував свого наступника в тому, що той досягає успіху "на його багажі".

Фонсека жорстко дав відповідь в інтерв'ю Ютуб-каналу "Бомбардир".

"Вперше про це скажу, бо Луческу говорить про мене 5 років. І завжди не до кінця віддає належне моїй роботі. Я завжди поважав його і його роботу, а от він мою - не до кінця. Реальність така, що коли ми приїхали сюди, він два роки не вигравав чемпіонат. Я перейняв від Луческу таку команду, і важко було змінити її на ту, що три рази поспіль виграла чемпіонат. Я не взяв у Луческу команду, яка вигравала, я взяв команду, яка програла 2 чемпіонати", - сказав Фонсека.

"Є ті, хто скажуть, що я використовував ідеї Луческу. Це кажуть люди, які нічого не розуміють у футболі. Тому що ми радикально трансформували манеру гри "Шахтаря". І моя манера гри не має нічого спільного з манерою Луческу. Я перейняв від Луческу гравців, які були без мотивації, половина не хотіла залишатися в команді. Це був колектив, у якого були проблеми з дисципліною. Крім того, були дрібні конфлікти між тренерами і футболістами. І змінити стиль гри - це дуже важко. Те, що я грав у такий самий футбол, як і Луческу - так, це правда. Але це не була схема, яку винайшов Луческу, вона універсальна", - додав португалець.

"Я не подякував йому за команду, яку він залишив? Я не дзвоню тренерам, щоб подякувати за команди, в які приходжу. Так само не дякують і мені тренери, які приходять після мене. Я що, буду дякувати за команду, яка не вигравала? За команду, якій не вистачало дисципліни? Не розумію, за що дякувати", - обурено зазначив Фонсека.

Пауло Фонсека: досягнення в кар'єрі

Спеціаліст виграв свій перший трофей у сезоні 2013/14, здобувши Суперкубок Португалії для "Порту".

В сезоні 2015/16 Фонсека став переможцем в Кубку Португалії разом з "Брагою".

За період в донецькому "Шахтарі" з 2016 по 2019 рік Пауло тричі став чемпіоном України, тричі здобув Кубок України та один раз завоював Суперкубок України.

За два роки на чолі "Роми" Фонсека не приніс "вовкам" титулів. В сезоні 2020/21 римляни дійшли до 1/2 Ліги Європи, а також зайняли 7-е місце в Серії А.

Автор: Артем Будрін