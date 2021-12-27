Колишній наставник київського "Динамо" та збірної України Йожеф Сабо дивним чином відреагував на той факт, що Мірчу Луческу визнали найкращим тренером УПЛ у 2021 році.
Слова Сабо наводить Tribuna.com.
81-річний фахівець вважає, що нагороду треба було вручити головному тренеру "Шахтаря" Роберто Де Дзербі.
"Я б на перше місце поставив Роберто Де Дзербі. Він виграв Суперкубок України, здолавши "Динамо", "гірники" йдуть на першому місці у таблиці УПЛ. Другу позицію я віддав би Скрипнику. Це гарний тренер, але Де Дзербі на першому місці. Луческу тоді буде третім. Четвертим можна поставити Йовічевіча. Каштру не заслуговує на місце в топ-5. Його вже тут немає, навіщо його ставити. Рябоконь ще щороку десь у шістці", - дав свою експертну оцінку Сабо.
Нагадаємо, що у 2021 році "Динамо" під керівництвом Луческу виграло чемпіонат і Кубок України.
Луческу шість разів цього року визнавався найкращим тренером туру в УПЛ.
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Мірча Луческу: кар'єра в "Динамо"
- Луческу, який очолював "Шахтар" протягом 12 років, влітку 2020 року прийняв київське "Динамо".
- Під його керівництвом кияни виграли Суперкубок України, вперше за чотири роки змогли подолати кваліфікацію Ліги чемпіонів, посіли третє місце у своїй групі ЛЧ, а в плей-оф Ліги Європи дійшли до 1/8 фіналу. У квітні "Динамо" достроково стало чемпіоном України, а в травні завоювало Кубок України.
- У "Динамо" Луческу став дев'ятиразовим чемпіоном України. Він - перший тренер, який вигравав чемпіонат і з "Шахтарем", і з "Динамо".
- У поточному сезоні "Динамо" посіло останнє місце у своїй групі ЛЧ, а також відстає на два очки від першого місця в турнірній таблиці УПЛ після 18 зіграних турів. У матчі за Суперкубок України кияни програли "Шахтарю" з рахунком 0:3.