Йожеф Сабо поставив би на перше місце Роберто Де Дзербі.

Колишній наставник київського "Динамо" та збірної України Йожеф Сабо дивним чином відреагував на той факт, що Мірчу Луческу визнали найкращим тренером УПЛ у 2021 році.

Слова Сабо наводить Tribuna.com.

81-річний фахівець вважає, що нагороду треба було вручити головному тренеру "Шахтаря" Роберто Де Дзербі.

"Я б на перше місце поставив Роберто Де Дзербі. Він виграв Суперкубок України, здолавши "Динамо", "гірники" йдуть на першому місці у таблиці УПЛ. Другу позицію я віддав би Скрипнику. Це гарний тренер, але Де Дзербі на першому місці. Луческу тоді буде третім. Четвертим можна поставити Йовічевіча. Каштру не заслуговує на місце в топ-5. Його вже тут немає, навіщо його ставити. Рябоконь ще щороку десь у шістці", - дав свою експертну оцінку Сабо.

Нагадаємо, що у 2021 році "Динамо" під керівництвом Луческу виграло чемпіонат і Кубок України.

Луческу шість разів цього року визнавався найкращим тренером туру в УПЛ.

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