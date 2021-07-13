5-річний син Миколи Морозюка відвідує секцію принципового суперника київського клубу.

Колишній капітан та півзахисник "Динамо" Микола Морозюк зізнався, що його син відвідує тренування в академії "Шахтаря".

33-річний футболіст, котрий нещодавно покинув турецький клуб, дав інтерв'ю You-Tube-каналу SportArena.

"Це сталося в той період, коли ми практично не спілкувалися з моєю дружиною Іриною. Дізнався про це з коментарів Інстаграму. Люди пишуть: "Колишній футболіст "Динамо" віддав сина в академію "Шахтаря". Відкриваю - моя фотографія стоїть. Іра навіть сама не знала, що відвела туди сина. Просто біля будинку відкрилася академія. Дитині подобається. Він навіть не розуміє, що це академія "Шахтаря", йому 5 з половиною років", - розказав Морозюк.

Також Микола прокоментував той факт, що його дружина Ірина заступалася за нього перед вболівальниками. Морозюк навіть зазначив, що вона добре тямить у футболі й розуміється на тактиці краще, ніж деякі тренери.

"Ірина була тільки після пологів, коли коментувала критику вболівальників в мою сторону. У неї не було розуміння, хто її чоловік і так далі. Вона відповідала кожному в коментарях. Це не було сказано конкретно на адресу ультрас. Просто сказала в бік хейтерів. Вийшла не зовсім приємна ситуація. Дружини не повинні лізти в тактику. Говорити про тактику. Яка тактика? Жінка і тактика. Якщо вже жінки про тактику говорять. Наприклад, моя дружина розбирається в тактиці не гірше, ніж деякі тренери, з якими я працював. Іноді по тактиці з нею спілкувався і вона запитувала: "Серйозно? І він таке говорить?".

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Автор: Артем Будрін