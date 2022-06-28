Колишній футболіст національної збірної України Андрій Воронін прокоментував нанесення Росією ракетного удару по торговому центру в Кременчуці, де перебувало понад 1000 цивільних людей.
Воронін опублікував у своєму Instagram кадри з місця трагедії і коротко висловився про поведінку окупантів.
"Тварі, у вас хоч щось святе є? Нелюди", - написав Воронін.
Нагадаємо, до війни Воронін входив до тренерського штабу московського "Динамо", але після нападу РФ на Україну розірвав свій контракт з цим клубом і засудив дії Росії.
Кременчук: ракетний удар по ТЦ"Амстор"
- Як повідомляв УНІАН, 27 червня в результаті ракетного обстрілу збройними силами РФ м. Кременчук Полтавської області повністю зруйнований торговий центр. Повідомлялося про 18 загиблих, десятки постраждалих.
- Рятувальники досі працюють на місці події. Ще одна ракета влучила по міському стадіоні.
- За даними командування Повітряних сил, ракети Росія випустила з далеких бомбардувальників Ту-22М3. Літаки злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювалися з Курської області.
- Президент України Володимир Зеленський назвав це одним з найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи.