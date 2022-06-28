Андрій Воронін в шоці від атак окупантів на торговий центр в Кременчуці.

Колишній футболіст національної збірної України Андрій Воронін прокоментував нанесення Росією ракетного удару по торговому центру в Кременчуці, де перебувало понад 1000 цивільних людей.

Воронін опублікував у своєму Instagram кадри з місця трагедії і коротко висловився про поведінку окупантів.

"Тварі, у вас хоч щось святе є? Нелюди", - написав Воронін.

Нагадаємо, до війни Воронін входив до тренерського штабу московського "Динамо", але після нападу РФ на Україну розірвав свій контракт з цим клубом і засудив дії Росії.

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