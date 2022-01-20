Калініченко згадав про період виступів за "Таврію".

Колишній гравець національної збірної України Максим Калініченко поділився спогадами про виступи за "Таврію" в період, коли відбувалися події, пов'язані з анексією Криму Росією в 2014 році.

Український екс-футболіст розповів про свої спогади в інтерв'ю російському блогеру Глібу Чернявському.

"Те, що вам показували по телевізору - це брехня, брехня. Відбувалося захоплення. Приїжджає ОМОН - точніше, не ОМОН, а бійці особливого призначення. На повній екіпіровці, на повному обмундируванні. Ти розумієш, що це ніяке не ополчення.

Читайте такожУкраїнський коментатор назвав Росію окупантом під час матчу Спартака (відео)Ми ходили в ресторани біля Будинку Уряду - там, де проходили "вільні" волевиливи, вибори кудись. І просто вай-фай мережа - "ОМОН Росії". Особливо ніхто не ховався там", - сказав Калініченко.

Футболіст також розповів, що під час анексії їздив на ігри через блокпости.

"Страшнувато було, вже на той момент пішли блокпости. Ніхто не знав, що відбувається, йде захоплення. Ніхто не розумів, що буде за цим. Літаками ми переміщатися вже не могли, аеропорт був блокований. Тому їздили на автобусі. Виїжджаєш з Криму - а далі в Херсонській області блокпости. Все серйозно, суворі чоловіки стоять, добре теж екіпіровані. І ніхто не знає, що буде далі", – додав Калініченко.

Читайте також"Росія - агресор": екс-футболісту Шахтаря довелося виправдовуватися після скандального інтерв'юКалініченко виступав за "Таврію" з червня 2011 року по квітень 2014 року. У листопаді того ж року прийняв рішення завершити кар'єру.

Максим Калініченко: досягнення в кар'єрі