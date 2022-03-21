Сергій Нагорняк виступив з критикою на адресу жителів РФ.

Колишній футболіст збірної України Сергій Нагорняк дуже емоційно висловився про напад російських окупантів на Україну.

Наставник збірної України U-18 зізнався, що коли в Україні почалася війна, то він перебував за кордоном. Крім того, Нагорняк жорстко розкритикував жителів РФ, які продовжують підтримувати режим Путіна.

"Коли все почалося, я був за кордоном. Другого березня повернувся в Україну. З того часу човнику між Києвом і рідною Вінницею. Займаюся, грубо кажучи, волонтерською роботою, допомагаю ЗСУ різними методами. Вінниця - моє рідне місто. І рідне місто моєї дружини. Тут вся моя сім'я, батько, брат, родичі дружини. Виїжджати нікуди не збираємося. Навіть думки покинути Україну не було.

Не можу про все це говорити без злості. Ми всі розуміли, наскільки неадекватний у нас сусід. Але майже всі до останнього моменту не вірили в можливість повномасштабної війни. Думали, політика, нагнітають. Це біда. Чудовисько з бункера захотіло увійти в історію... і увійшло! Але в негативному плані.

Я грав в РФ. І тоді, в 1990-х, мені здавалося, що вони, в взагалі-то, звичайні люди, багато в чому схожі на нас. Що ж сталося? Є таке слово - пропаганда. Воно змінює все. А там така пропаганда, що посади будь-якої людини перед телевізором буквально на день, і він радикально змінить бачення світу.

Там машина. Система. Там все рулять такі, вибачте, підар*си, як Соловйов, які, по-моєму, новий тип людей виховали. Зазомбованих баранів.

Вибачте за грубість, але не можу втриматися: росіяни – це не народ, а біомаса. Найбагатша в світі країна з величезними ресурсами, при цьому кожен п'ятий за межею бідності, кожен третій гріється вдома дровами. Їх олігархи жирують, а 75% населення підтримують знищення України. Так, у них є нормальні люди, але мало.

Що показово: серед російських спортсменів нормальних людей майже немає. Позатикали язики в ду*пи і роблять вигляд, що їх це не стосується", - наводить слова Нагорняка FanDay.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український опір російській агресії триває вже четвертий тиждень.

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