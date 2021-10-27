Євген Левченко респектує австралійцю Джошу Кавалло.

Півзахисник австралійського клубу "Аделаїда Юнайтед" Джош Кавалло заявив, що він гей.

Камінг-аут 21-річний австралієць зробив, написавши текст у своєму Twitter.

"З гордістю публічно повідомляю про те, що я гей. Я щасливий, що прийняв рішення про камінг-аут. Я боровся з цим понад шість років, і я радий, що можу покласти цьому край. У дитинстві мені завжди доводилося приховувати це, тому що я соромився. Соромився, що ніколи не зможу займатися улюбленою справою і бути геєм. Не будучи відкритим футболістом-геєм, мені довелося навчитися приховувати свої почуття, щоб відповідати образу професійного футболіста. Я знаю, що є і інші гравці, що живуть в тиші. Я хочу допомогти змінити це, щоб показати, що кожен заслуговує на право бути самим собою", - написав текст Кавалло.

Sky Sports зазначили, що Кавалло - єдиний відкритий гей серед професійних гравців вищих дивізіонів на цей час.

Відомий екс-хавбек збірної України Євген Левченко відреагував на камінг-аут:

"Повністю підтримую твоє рішення. Дуже хоробро з твого боку. Повага", - написав Левченко у себе в Twitter.

Цікаво, що останній сезон на професійному рівні Левченко провів саме в клубі Кавалло - "Аделаїді Юнайтед".

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Автор: Артем Будрін