Каха Каладзе був обраний на другий термін мешканцями столиці Грузії.

Колишній захисник італійського "Мілана" та київського "Динамо", чинний мер Тбілісі Каха Каладзе був обраний на другий термін.

Про це повідомляє Тengrinews з посиланням на екзитполи Грузії.

За попередніми даними ЦВК після обробки майже 100 відсотків бюлетенів в столиці, за Каладзе віддали свій голос близько 55,6 відсотка виборців. Його опонент, Нікі Мелія, набрав 44,4 процента. Розрив між кандидатами склав 51,7 тисячі голосів.

"Жителі Тбілісі сказали своє слово. Я дуже щасливий. Відчуваю велику відповідальність за те, що ви дали мені повноваження керувати столицею вдруге. Зроблю усе можливе зі своєю командою", - прокоментував свою перемогу 43-річний Каладзе.

Каха Каладзе: кар'єра у футболі і політиці

Під час кар'єри Каладзе виступав за "Динамо" Тбілісі (1993-1997), "Динамо" Київ (1998-2000), італійські "Мілан" (2001-2010) та "Дженоа" (2010-2012). За збірну Грузії провів 83 матчі, забивши 1 гол.

Він ставав чемпіоном Грузії (4 рази), чемпіоном України (тричі), чемпіоном Італії (2004), вигравав Лігу чемпіонів і Суперкубок УЄФА (по два рази), а також ряд інших трофеїв.

У 2012 році Каладзе вступив до лав партії "Грузинська мрія" і був обраний до парламенту Грузії, а також зайняв пости віце-прем'єра і міністра енергетики Грузії.

Восени 2017 року Каладзе балотувався на посаду мера Тбілісі і переміг у першому турі, набравши 51,4 відсотка голосів.

Вибори в Грузії

Як повідомляв УНІАН, у Грузії 30 жовтня проходив другий тур муніципальних виборів. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 за місцевим часом і закрилися о 20:00.

Жителі країни вибирали мерів 20 муніципалітетів, у тому числі п'яти міст зі статусом самоврядних одиниць – Тбілісі, Батумі, Кутаїсі, Поті і Руставі, а також депутатів в муніципальні збори (сакребуло) у 24 мажоритарних округах.

Основна суперечка точилася між представниками правлячої партії "Грузинська мрія" та сформованої за ініціативи партії "Єдиний національний рух" колишнього президента Міхеїла Саакашвілі - "Об’єднаної опозиції".

Автор: Артем Будрін