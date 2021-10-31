Колишній захисник італійського "Мілана" та київського "Динамо", чинний мер Тбілісі Каха Каладзе був обраний на другий термін.
Про це повідомляє Тengrinews з посиланням на екзитполи Грузії.
За попередніми даними ЦВК після обробки майже 100 відсотків бюлетенів в столиці, за Каладзе віддали свій голос близько 55,6 відсотка виборців. Його опонент, Нікі Мелія, набрав 44,4 процента. Розрив між кандидатами склав 51,7 тисячі голосів.
"Жителі Тбілісі сказали своє слово. Я дуже щасливий. Відчуваю велику відповідальність за те, що ви дали мені повноваження керувати столицею вдруге. Зроблю усе можливе зі своєю командою", - прокоментував свою перемогу 43-річний Каладзе.
Каха Каладзе: кар'єра у футболі і політиці
- Під час кар'єри Каладзе виступав за "Динамо" Тбілісі (1993-1997), "Динамо" Київ (1998-2000), італійські "Мілан" (2001-2010) та "Дженоа" (2010-2012). За збірну Грузії провів 83 матчі, забивши 1 гол.
- Він ставав чемпіоном Грузії (4 рази), чемпіоном України (тричі), чемпіоном Італії (2004), вигравав Лігу чемпіонів і Суперкубок УЄФА (по два рази), а також ряд інших трофеїв.
- У 2012 році Каладзе вступив до лав партії "Грузинська мрія" і був обраний до парламенту Грузії, а також зайняв пости віце-прем'єра і міністра енергетики Грузії.
- Восени 2017 року Каладзе балотувався на посаду мера Тбілісі і переміг у першому турі, набравши 51,4 відсотка голосів.
Вибори в Грузії
- Як повідомляв УНІАН, у Грузії 30 жовтня проходив другий тур муніципальних виборів. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 за місцевим часом і закрилися о 20:00.
- Жителі країни вибирали мерів 20 муніципалітетів, у тому числі п'яти міст зі статусом самоврядних одиниць – Тбілісі, Батумі, Кутаїсі, Поті і Руставі, а також депутатів в муніципальні збори (сакребуло) у 24 мажоритарних округах.
- Основна суперечка точилася між представниками правлячої партії "Грузинська мрія" та сформованої за ініціативи партії "Єдиний національний рух" колишнього президента Міхеїла Саакашвілі - "Об’єднаної опозиції".