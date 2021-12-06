Роман Максимюк "застукав" свою дружину з Олександром Алієвим.

Колишній півзахисник "Динамо", "Дніпра", "Волині" та збірної України Роман Максимюк розповів, як Олександр Алієв зраджував з його дружиною і бив потім її.

Цитує Максимюка FanDay.

- Як сталося, що ваша колишня дружина пішла до Алієва?

- Я до "Дніпра" перейшов, а сім'я залишилася жити в Києві, тому що квартира була і дитина повинна була піти вчитися. Щоб потім не переводити зі школи в школу, вирішили, що я граю в "Дніпрі", а сім'я залишається на місці.

Ми жили окремо. Тетяна вела такий спосіб життя, що ходила по нічних клубах, познайомилася з Мілевським, Алієвим. У них любов з'явилася. Мені казали друзі, знайомі, що вони роги наставляють. Я не вірив, поки сам не застав. Мене єдине цікавило: чому саме футболіст, чому "Динамо"?

- Ви застали Алієва і вашу колишню дружину разом?

- Грав уже в Луцьку, ми ще були одружені. Приїжджаю у свою квартиру, а вони там разом. Все дали зрозуміти.

- Які були перші емоції, коли дізналися про зраду?

- Емоції вже були до цього, бо були підозри. Життя далі було на скандалах. Її постійні відлучення, дитина вдома сама - з бабусею, нянею або сестрою. І я вже зрозумів - це кінець. Звичайно, було болісно. Моя вина теж є, в собі шукав провину, що там сталося в житті.

- Чи не пробували ви вирішити цю ситуацію з Алієвим по-чоловічому?

- А навіщо з ним битися? Коли дружина каже, що його любить і не може жити без нього. За що його бити? Він її не змушував, не прив'язував до себе, не погрожував. Вона мені ясно дала зрозуміти, що пройшла любов.

Так, у нас з Алієвим була чоловіча розмова щодо дитини. Що він все це бачить, на це все дивиться. А що стосується їх відносин, то про що можна говорити, за що тут битися? Говорили на підвищених тонах, але до бійки справа не доходила. У мене більше питань було не до нього, а до неї, як до мами дитини. Що стосується його - 20 років, там любов, гормони грають і все інше.

- Як розлучалися?

- Я кажу: "Все, розлучаємося, не будемо ганьбитися на всю Україну, тим більше що я чинний футболіст, публічна людина". Ось так почалося їхнє життя "в любові і злагоді". Зрозуміло, чим все завершилося. Воно було так з самого початку.

"Наведу приклад. Мені дитина дзвонить о третій годині ночі і каже: "Алієв маму б'є головою об батарею, і мене б'є, приїзди, врятуй мене". Я зриваюся з Луцька, їду в Київ, влазжу в їх розборки. Мене це не цікавило - можете робити все, що хочете, але це моя дитина, і я не хочу, щоб це його стосувалося. Їх життя мене не цікавило, тільки життя і благополуччя мого сина", - додав Максимюк.

47-річний Максимюк працював після кар'єри футболіста тренером. Він очолював ФК "Тернопіль" у 2017 році. В якості гравця він провів 5 матчів у футболці національної збірної України.

Читайте також"Не по-пацанськи": екс-футболіст Шахтаря згадав, як Зінченко відбив у нього Владу Седан

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Артем Будрін