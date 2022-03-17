Андрій Богданов боронить українську землю від російських загарбників.

Півзахисник "Колоса" Андрій Богданов боронить українську землю від російських фашистів. 32-річний українець записався до лав територіальної оборони Києва ще у перші дні війни.

На 22-й день війни Богданов склав присягу на вірність українському народові. Відповідне відео Андрій опублікував у своєму Instagram.

Зауважимо, що Богданов – вихованець київського "Динамо". За "біло-синіх" він провів лише 10 матчів. Також він виступав за "Арсенал", "Десну", "Волинь", "Металіст", "Олімпік", за польську "Арку" та за грецький "Ерготеліс". В активі Богданова один матч за національну збірну України.

Разом з Богдановим у теробороні Києва служить Олександр Алієв.

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