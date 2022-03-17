Андрій Богданов / фото ФК Колос
Півзахисник "Колоса" Андрій Богданов боронить українську землю від російських фашистів. 32-річний українець записався до лав територіальної оборони Києва ще у перші дні війни.
На 22-й день війни Богданов склав присягу на вірність українському народові. Відповідне відео Андрій опублікував у своєму Instagram.
Зауважимо, що Богданов – вихованець київського "Динамо". За "біло-синіх" він провів лише 10 матчів. Також він виступав за "Арсенал", "Десну", "Волинь", "Металіст", "Олімпік", за польську "Арку" та за грецький "Ерготеліс". В активі Богданова один матч за національну збірну України.
Разом з Богдановим у теробороні Києва служить Олександр Алієв.