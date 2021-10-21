Вінісіус Жуніор показує чудову гру в нинішньому сезоні.

В рамках третього туру групового раунду Ліги чемпіонів "Шахтар" приймав у Києві мадридський "Реал". Зустріч завершилася розгромною перемогою іспанського гранда.

Одним з головних героїв матчу у складі "галактікос" став бразильський вінгер Вінісіус Жуніор. На його рахунку два забитих голи у ворота "гірників" і одна гольова передача.

Другий м'яч Вінісіуса "Шахтарю" був визнаний кращим голом тижня в Лізі чемпіонів. Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

Нинішній сезон є найкращим для Вінісіуса Жуніора за період його кар'єри в "Реалі". Бразилець зіграв 11 матчів за "королівський" клуб у всіх турнірах цього сезону, відзначившись 7 забитими голами і 5 результативними передачами. У цьому розіграші Ліги чемпіонів Вінісіус зіграв три матчі, забивши два голи і віддавши два асисти.

"Реал" в Лізі чемпіонів:

"Реал" потрапив до групи D з "Шахтарем", міланським "Інтером" і молдавським "Шерифом".

У першому турі "вершкові" в гостях переграли "Інтер" (1:0), у другому сенсаційно в рідних стінах програли "Шерифу" (1:2) , у третьому розгромно перемогли "Шахтар" (5:0).

З 6 заробленими балами за три матчі "Реал" займає 2-е місце у своїй групі. Лідером квартету є " Шериф "(6 очок), третій рядок за "Інтером" (4), останній - "Шахтар" (1).

Автор: Владимир Медяник