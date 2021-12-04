Руслан Малиновський провів хороший матч проти одного з лідерів Серії А.

У суботу, 4 грудня, в рамках 16-го туру чемпіонату Італії "Наполі" на стадіоні імені Марадони приймав "Аталанту". Гра завершилася перемогою гостей.

Рахунок у поєдинку відкрив ефектним голом Руслан Малиновський. Відзначився українець на 7-й хвилині поєдинку. У кінцівці першого тайму Зеліньскі зрівняв рахунок у зустрічі.

У дебюті другої половини матчу Дріс Мертенс отримав шанс вийти один на один з воротарем "Аталанти" і свою можливість бельгієць не упустив і вивів "Наполі" вперед. На 65-й хвилині гри два центральні захисники "Аталанти" організували другий гол у ворота господарів поля. Рафаель Толой віддав пас на Демірала, який несподівано опинився на позиції нападника і турків реалізував свій шанс. А на 75-й хвилині зустрічі Фройлер отримав шикарний пас від Ілічіча і красивим більярдним ударом вдруге в цьому протистоянні вивів "Аталанту" вперед.

"Наполі" - "Аталанта" - 2:3

Голи: Зеліньски (40), Мертенс (47) - Малиновський (7), Демирал (65), Фройлер (75)

"Наполі": Оспіна, Ді Лоренцо, Рахмані, Жезус, Малку (Політано, 85), Руй, Лоботка (Деме, 56), Зеліньскі, Лосано (Петанья, 68), Мертенс (Унас, 68), Елмас

"Аталанта": Муссо, Толой, Демірал, Паломіно, Дзаппакоста (Хатебур, 46), Де Рон, Фройлер, Меле (Джимсіті, 83), Малиновський (Пашаліч, 73), Пессіна (Ілічич, 56), Сапата (Муріель, 83)

Попередження: Рахмані (58), Малку (64) - Малиновський (17), Пашаліч (82)

Відео голів:

Чемпіонат Італії: 16 тур

Лідирує в турнірній таблиці чемпіонату Італії "Мілан", у якого 38 очок в активі. У "Інтера" 37 набраних очок і друга позиція в турнірній таблиці чемпіонату.

"Наполі" з 36 набраними очками займає 3-у позицію в турнірній таблиці, а "Аталанта" з 34 балами йде на 4-й сходинці.

"Дженоа" Андрія Шевченка свій матч 16-го туру зіграє в неділю, 5 грудня. Суперником "грифонів" буде туринський "Ювентус".

Автор: Володимир Медяник