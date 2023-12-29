Руслан Малиновський відіграв трохи більше півгодини, але результативними діями не відзначився.

У п'ятницю, 29 грудня, відбувся поєдинок 18-го туру італійської Серії А, в якому "Дженоа" українця Руслана Малиновського зустрічався з "Інтером".

Гра пройшла на стадіоні "Луїджі Ферраріс" і сенсаційно завершилася внічию.

Рахунок у грі був відкритий на 42-й хвилині - гол забив австрійський нападник "Інтера" Марко Арнаутович. На 45+7-й хвилині "Дженоа" вдалося зрівняти рахунок - Раду Драгушин відзначився після передачі Альберта Гудмундссона.

Відео дня

"Дженоа" - "Інтер" - 1:1

Голи: Драгушин, 45+7 - Арнаутович, 42

"Дженоа": Х. Мартінес, Бані, Драгушин, Де Вінтер (Васкес 46), Сабеллі, Бадель, Френдруп, Стротман (Малиновський 61), Мартін (Мессіас 78), Гудмундссон, Екубан (Ретегі 61)

"Інтер": Зоммер, Біссек (Павар 90), Ачербі, А. Бастоні, Дарміан (Думфріз 79), Чалханоглу, Барелла (Фраттезі 78), Мхітарян (Клаассен 90), Аугусто, Тюрам, Арнаутович (Санчес 78)

Попередження: Гудмундссон 67, Драгушин 69 - Барелла 77, Мхітарян 86

Відео голів:

Український півзахисник "Дженоа" Руслан Малиновський почав гру на лаві запасних. Він з'явився на полі на 61-й хвилині, замінивши Кевіна Стротмана. Статистичний портал Sofascore оцінив гру українця в 6,5 бала.

Після 18-ти турів міланський "Інтер" з 45 очками займає перше місце в турнірній таблиці італійської Серії А. "Дженоа" з 20 балами займає 13-у позицію.

У наступному турі чемпіонату Італії "Дженоа" зіграє проти "Болоньї", а "Інтер" зустрінеться з "Вероною".

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