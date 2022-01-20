48-річний німець Олександр Блессін очолив "грифонів".

Італійський "Дженоа" оголосив про призначення Олександра Блессіна новим головним тренером команди.

Про це повідомляє прес-служба генуезького клубу.

Контракт з німцем підписаний до літа 2024 року. Фахівець покинув заради "Дженоа" бельгійський "Остенде". Тепер вже колишня команда Блессіна наразі посідає у чемпіонаті Бельгії 15-у позицію (з 18-ти) з 23 очками після 21-го туру.

"Остенде" - другий професійний клуб у кар'єрі Олександра. До переїзду в Бельгію Блессін тренував молодіжні команди "Лейпцигу" в себе на батьківщині.

— Genoa CFC (@GenoaCFC) January 19, 2022

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