Італійський "Дженоа" оголосив про призначення Олександра Блессіна новим головним тренером команди.
Про це повідомляє прес-служба генуезького клубу.
Контракт з німцем підписаний до літа 2024 року. Фахівець покинув заради "Дженоа" бельгійський "Остенде". Тепер вже колишня команда Блессіна наразі посідає у чемпіонаті Бельгії 15-у позицію (з 18-ти) з 23 очками після 21-го туру.
"Остенде" - другий професійний клуб у кар'єрі Олександра. До переїзду в Бельгію Блессін тренував молодіжні команди "Лейпцигу" в себе на батьківщині.
— Genoa CFC (@GenoaCFC) January 19, 2022
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"Дженоа": результати під керівництвом Шевченка
- Андрій Шевченко очолив "Дженоа" 7 листопада, змінивши на цій посаді Давіде Баллардіні. Український тренер підписав контракт до літа 2024 року. 15 січня Шевченка звільнили.
- У дев'яти матчах Серії А під керівництвом Шевченка "Дженоа" вдалося набрати лише 3 очки.
- "Дженоа" програв "Спеції" (0:1), "Лаціо" (1:3), "Сампдорії" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Мілану" (0:3) і "Ромі" (0:2), а також зіграв внічию з "Удінезе" (0:0), "Аталантою" (0:0) і "Сассуоло" (1:1).
- Свою першу перемогу Шевченку вдалося здобути лише в шостому матчі в Кубку Італії - "Дженоа" здолав "Салернітану" з рахунком 1:0. Останній поєдинок генуезці під керівництвом "Шеви" провели в Кубку Італії проти "Мілана" (3:1).