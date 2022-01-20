Олександр Блессін / фото photo news

Італійський "Дженоа" оголосив про призначення Олександра Блессіна новим головним тренером команди.

Про це повідомляє прес-служба генуезького клубу.

Контракт з німцем підписаний до літа 2024 року. Фахівець покинув заради "Дженоа" бельгійський "Остенде". Тепер вже колишня команда Блессіна наразі посідає у чемпіонаті Бельгії 15-у позицію (з 18-ти) з 23 очками після 21-го туру.

"Остенде" - другий професійний клуб у кар'єрі Олександра. До переїзду в Бельгію Блессін тренував молодіжні команди "Лейпцигу" в себе на батьківщині.

Читайте такожДженоа пропустив шість голів у першому матчі після звільнення Шевченка (відео)

"Дженоа": результати під керівництвом Шевченка

  • Андрій Шевченко очолив "Дженоа" 7 листопада, змінивши на цій посаді Давіде Баллардіні. Український тренер підписав контракт до літа 2024 року. 15 січня Шевченка звільнили.  
  • У дев'яти матчах Серії А під керівництвом Шевченка "Дженоа" вдалося набрати лише 3 очки. 
  • "Дженоа" програв "Спеції" (0:1), "Лаціо" (1:3), "Сампдорії" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Мілану" (0:3) і "Ромі" (0:2), а також зіграв внічию з "Удінезе" (0:0), "Аталантою" (0:0) і "Сассуоло" (1:1).
  • Свою першу перемогу Шевченку вдалося здобути лише в шостому матчі в Кубку Італії - "Дженоа" здолав "Салернітану" з рахунком 1:0. Останній поєдинок генуезці під керівництвом "Шеви" провели в Кубку Італії проти "Мілана" (3:1).