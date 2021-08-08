Київське "Динамо" здобуло другу перемогу в УПЛ в цьому сезоні. "Зоря" не змогла забрати очки в чинних чемпіонів та капітулювала. "Біло-сині" приїхали на гру до Запоріжжя без свого тренера Мірчі Луческу, який зараз перебуває на лікарняному після операції. За інформацією ЗМІ, щонайменше ще одну гру кияни проведуть без Луческу.
В грі проти "Зорі" рахунок відкрив 21-річний захисник "Динамо" Олександр Сирота, який після подачі кутового відправив м'яча головою в сітку воріт. В другому таймі Віталій Буяльський подвоїв перевагу киян. Форвард "Зорі" Фрімпонг поставив крапку в поєдинку.
"Зоря" - "Динамо" - 1:2
Голи: Фрімпонг, 90+4 - Сирота, 17, Буяльський, 80
"Зоря": Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Імереков, Хомченовський, Назарина, Кочергін, Крістіан (Кабаєв, 58), Громов (Фрімпонг, 87), Шахаб (Гладкий, 72), Аллах'яр (Цвек, 74)
"Динамо": Бущан, Миколенко, Забарний, Сирота, Кедзьора (Тимчик, 69), Сидорчук, Шапаренко, Родрігес (Де Пена, 68), Циганков (Караваєв, 68), Буяльський, Гармаш (Кулач, 77)
На 71-й хвилині вінгер "Динамо" Карлес Де Пена не реалізував пенальті (воротар "Зорі" здійснив сейв).
На 76-й хвилині хавбек "Зорі" Денис Фаворов теж не забив пенальті (влучив у стійку).
Повний запис матчу.
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