В центральному матчі туру динамівці на виїзді здолали луганський клуб.

Київське "Динамо" здобуло другу перемогу в УПЛ в цьому сезоні. "Зоря" не змогла забрати очки в чинних чемпіонів та капітулювала. "Біло-сині" приїхали на гру до Запоріжжя без свого тренера Мірчі Луческу, який зараз перебуває на лікарняному після операції. За інформацією ЗМІ, щонайменше ще одну гру кияни проведуть без Луческу.

В грі проти "Зорі" рахунок відкрив 21-річний захисник "Динамо" Олександр Сирота, який після подачі кутового відправив м'яча головою в сітку воріт. В другому таймі Віталій Буяльський подвоїв перевагу киян. Форвард "Зорі" Фрімпонг поставив крапку в поєдинку.

"Зоря" - "Динамо" - 1:2

Голи: Фрімпонг, 90+4 - Сирота, 17, Буяльський, 80

"Зоря": Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Імереков, Хомченовський, Назарина, Кочергін, Крістіан (Кабаєв, 58), Громов (Фрімпонг, 87), Шахаб (Гладкий, 72), Аллах'яр (Цвек, 74)

"Динамо": Бущан, Миколенко, Забарний, Сирота, Кедзьора (Тимчик, 69), Сидорчук, Шапаренко, Родрігес (Де Пена, 68), Циганков (Караваєв, 68), Буяльський, Гармаш (Кулач, 77)

На 71-й хвилині вінгер "Динамо" Карлес Де Пена не реалізував пенальті (воротар "Зорі" здійснив сейв).

На 76-й хвилині хавбек "Зорі" Денис Фаворов теж не забив пенальті (влучив у стійку).

Повний запис матчу.

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Автор: Артем Будрін