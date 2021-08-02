Луганський клуб вперше виграв у новому сезоні.

У рамках 2-го туру чемпіонату України "Зоря" у Кропивницькому обіграла "Інгулець".

Вже на 7-й хвилині "Зоря" повела з рахунком 2:0. Обидва м'ячі забив Владислав Кочергін, причому голи розділили всього 96 секунд.

На початку другого тайму Кочергін забив третій м'яч і став автором першого хет-трику в сезоні УПЛ.

"Інгулець" спробував піти від розгромної поразки, але на забитий гол господарів "Зоря" відповіла ще двома м'ячами.

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"Інгулець" - "Зоря" - 1:5

Голи: Сітало, 75 - Кочергін, 6, 7, 51, Крістіан, 83, Фрімпонг, 90+2

"Інгулець": Гальчук, Полегенько, Салем, Павлов (Козак, 60), Ковальов, Опанасенко, Запорожець, Коробенко, Шишка (Шарай, 60), Сітало, Гопей

"Зоря": Шевченко, Фаворов (Руфаті, 78), Вернидуб, Імереков (Снурніцин, 87), Хомченовський, Назаріна, Булеца, Громов (Фрімпонг, 88), Кочергін, Шахаб (Луньов, 78), Аллахьяр (Крістіан, 78)

Попередження: Шишка, Сітало - Вернидуб, Хомченовський

Відеоогляд матчу від телеканалів "Футбол 1,2,3".

Українська Прем'єр-Ліга: 2-й тур

Автор: Антон Дудар