Олександр Гладкий затримався в київському клубі ненадовго.

Екс-нападник збірної України Олександр Гладкий поділився спогадами про свій скандальний перехід з "Шахтаря" в "Динамо" в 2016 році.

Про це він розповів в інтерв'ю YouTube-каналу "Do Best!".

"Зробив такий крок, який, можливо, і не треба було робити. Думав лояльніше поставляться. Але поставилися, як поставилися", - сказав Гладкий.

"Це було усвідомлене рішення. У мене підходив до кінця контракт з "Шахтарем", відбулися деякі нюанси, про які не хочеться згадувати. "Шахтар" був ні при чому, була моя помилка на той момент. Так склалося, що зустрівся з Сергієм Ребровим, він запропонував, а я взяв і погодився", - згадав форвард.

Також він розповів про реакцію фанатів "Динамо":

"Фанати були трохи, скажімо так, незадоволені. У нас була товариська гра на базі, вони прийшли на гру, почалися крики, образи якісь. Я їх прекрасно розумію. Мені, звичайно, було трохи неприємно, але в той момент Саша Шовковський підійшов і з ними поговорив, потім після гри ми разом підійшли. Поговорили, стало спокійніше. Освистували все одно, але це така справа".

Гладкий провів у київському клубі півроку, після чого пішов в оренду в "Карпати". За його словами, він не зміг підлаштуватися під гру "Динамо":

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"Проблема була в мені, я не міг перебудуватися в той момент під стиль "Динамо". У "Шахтарі" був один футбол, в "Динамо" зіткнувся з деякими труднощами. Може, потрібно було трохи більше часу, але, зрозуміло, що ніхто нікому час не дасть. Відіграв в оренді в "Карпатах" і зрозумів, що для мене буде краще потиснути чесно руки та розійтися".

"Не було ніяких проблем ні з Ребровим, ні з будь-яким іншим тренером. Він навіть писав мені і вітав з вдалими матчами, коли я пішов в оренду в "Карпати". Я йому та Ігорю Суркісу вдячний за те, що я опинився в клубі", - додав Гладкий.

Форвард вважає, що піти з "Динамо" було правильним рішенням, проте про сам трансфер він не шкодує:

"Якщо повернути час назад, я б все зробив так само".

Олександр Гладкий: кар'єра

По ходу кар'єри Гладкий виступав за "Металіст", "Арсенал" (Харків), "Шахтар", "Дніпро", "Карпати", "Динамо", "Чорноморець", турецькі "Різеспор" і "Адана Демірспор", а зараз грає за "Зорю".

У складі збірної України Гладкий провів 11 матчів, забивши 1 гол.

Футболіст двічі ставав чемпіоном України, тричі виграв Кубок України, чотири рази - Суперкубок. Разом з "Шахтарем" він завоював Кубок УЄФА, вийшовши у фінальному матчі на заміну.

Автор: Антон Дудар