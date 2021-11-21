"Фіорентина" обіграла одного з лідерів чемпіонату Італії.

У 13-му турі чемпіонату Італії трапилася сенсація. "Фіорентина" вдома здолала "Мілан" у мегавидовищному поєдинку.

Спочатку "фіалки" вели в рахунку 3:0, але потім Златан Ібрагімович відквитав два голи для "Мілана". Після цього суперники обмінялися ще раз по одному взяттю воріт і в підсумку господарі тріумфували з рахунком 4:3.

Це перша поразка для "Мілана" в поточному сезоні Серії А. Зазначимо, що у віці 40 років і 48 днів Златан став найбільш віковим футболістом, якому вдавалося оформити дубль в матчі Серії А, і першим, кому таке вдалося в XXI столітті серед топ-5 ліг Європи.

"Фіорентина" - "Мілан" - 4:3

Голи: Данкан 15, Сапонара, 45+1, Влаховіч 60, 86 - Ібрагімович, 62, 67, Венуті, 90+6 (автогол)

"Фіорентина": Террачано, Одріосола, Ігор, Венуті, Бірагі, Торрейра, Бонавентура (Кастровіллі, 69), Данкан (Малех, 90+3), Кальєхон (Гонсалес, 69), Влаховіч, Сапонара

"Мілан": Татарушану, Калулу (Флоренці, 57), Габбія, К'єр, Ернандес, Кессьє, Тоналі (Беннасер, 74), Салемакерс (Мессіас, 57), Діас (Жиру, 57), Леау (Круніч, 80), Ібрагімович

Відео огляд поєдинку

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Серія А: турнірне положення

"Наполі" та "Мілан" мають по 32 очки і лідирують в таблиці, проте у неаполітанців матч в запасі.

"Інтер" й "Аталанта" мають по 25 очок і ділять третю сходинку.

"Лаціо", "Фіорентина" і "Ювентус" мають по 21 заліковому пункту і ділять п'яту позицію.

Автор: Артем Будрін