Голова суддівського комітету УАФ Лучано Лучі потрапив у ДТП разом з депутатом "Слуги народу" Олександром Трухіним.

Українська асоціація футболу повідомила подробиці про ДТП, в яке потрапив голова суддівського комітету УАФ Лучано Лучі.

Як повідомив офіційний сайт УАФ, в автомобілі, крім Лучі, знаходилися його помічник Роман Лишень і водій. Раніше стало відомо, що водієм виявився народний депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін.

Відзначається, що їх автомобіль стояв на перехресті на червоне світло світлофора, коли в нього врізався інший транспортний засіб.

Лучі та Лишень були госпіталізовані в одну з київських лікарень. Голова спортивно-медичного комітету УАФ В'ячеслав Попов розповів про їх стан.

"В результаті ДТП вони на якийсь час знепритомніли. Після госпіталізації їм обом зробили операції, в даний момент вони знаходяться у свідомості, загрози їхньому життю немає. Отримані травми можна характеризувати як середньої тяжкості", - сказав Попов, зазначивши, що лікарі контролюють стан Лучі і його помічника.

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Лучано Лучі: що про нього відомо

72-річний Лучі очолює суддівський комітет УАФ з 2015 року.

До цього протягом п'яти років він був асистентом попереднього куратора українських арбітрів П'єрлуїджі Колліни.

Раніше Лучі ставав фігурантом великих скандалів в українському футболі.

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Автор: Антон Дудар