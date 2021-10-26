Мауро Ікарді та Ванда Нара знову разом.

34-річна аргентинська модель Ванда Нара пробачила своєму чоловікові Мауро Ікарді зраду з повією.

Про це вона розповіла у себе в Instagram.

"Фотографії, які я публікувала останні кілька місяців, показують, наскільки ми були щасливими. Те, що трапилося, мене сильно поранило. Щодня я вимагала Мауро подати документи на розлучення. Коли він зрозумів, що дороги назад немає, то сказав мені, що так не може продовжуватися, і якщо розлука - єдиний спосіб покласти край болю, то ми це зробимо. Ми пішли до адвоката. Через два дні Мауро погодився на всі умови і ми підписали угоду".

"Наступного дня він написав мені те, що ніхто ніколи не писав: "Я віддав тобі все, і ти маєш усе. Сподіваюся, ти будеш щасливою, бо це зробить мене щасливим". І тут я зрозуміла щось: навіть маючи все, у мене нічого немає, якщо я не з ним".

"Я впевнена, що погані часи, які ми пережили, зроблять нашу родину сильнішою. Важливо те, що в нас обох була свобода, яка могла покласти край нашій восьмирічній історії. Але ми зробили вибір. Я люблю тебе", - написала Ванда на своїй сторінці.

Ванда не просто дружина 28-річного нападника збірної Аргентини та французького ПСЖ - вона ще й представляє його інтереси в якості агента.

Ікарді та Ванда одружилися 27 травня 2014 року. Вони виховують двох доньок. З 2008 по 2013 роки Ванда була одружена з екс-футболістом "Мілану" Максі Лопесом, якому народила трьох синів.

У поточному сезоні Ікарді зіграв за ПСЖ 11 поєдинків у всіх турнірах та тричі забив у ворота суперників.

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Автор: Артем Будрін