Аніта Серьогіна завоювала золото у ваговій категорії до 55 кг.

Україна завоювала другу золоту нагороду в карате Всесвітніх іграх-2022, які проходять в американському Бірмінгемі. Після тріумфу Анжеліки Терлюги, золото у ваговій категорії до 55 кг виборола 32-річна каратистка з Одеської області Аніта Серьогіна.

На груповому етапі українка поступилася представниці Єгипту Дахаб Алі (1:2), проте перемоги над Крістіною Клінепетер з США (7:2), і Лінн Снелл з Нідерландів (3:1) дозволили Серьогін пробитися в плей-офф.

В 1/2 фіналу Аніта взяла гору над Інгрід Сученковою зі Словаччини (3:2), а у фіналі здолала Александру Гранде з Перу (3:2).

Примітно, що на попередніх Всесвітніх іграх, які проходили в 2017 році, Серьогіна завоювала срібну медаль, програвши у фіналі якраз представниці Перу.

Додамо, що у другий день змагань українські спортсмени загалом вибороли 13 медалей у чотирьох видах спорту - чотири золоті нагороди, шість срібних та три бронзові.

За підсумками двох днів змагання Україна (17 медалей: 6 золотих, 6 срібних, 5 бронзових) посідає друге місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022, поступаючись Колумбії (14 медалей: 7 золотих, 4 срібних, 3 бронзові).

Нагадаємо, XI Всесвітні ігри триватимуть до 17 липня.

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