Лідер збірної України заробив надважливий пенальті, але його партнер змарнував цю нагоду.

Лондонський "Вест Хем" вдома нав'язав гідну боротьбу одному з фаворитів чемпіонської гонки - "Манчестер Юнайтед".

"Молотобійці" на 30-й хвилині відкрили рахунок у зустрічі, але ще до перерви Кріштіану Роналду відновив паритет.

На 68-й хвилині тренер "Вест Хему" випустив на поле Андрія Ярмоленка. На 89-й хвилині Джессі Лінгард забив переможний гол за "Ман Юнайтед", хоча ще в минулому сезоні він захищав кольори "Вест Хема".

Проте, господарі поля пішли вперед рятуватися від поразки. І в них це майже вийшло. Ярмоленко виконав простріл, а Люк Шоу зіграв рукою. Арбітр після перегляду VAR призначив пенальті, яке своєю дією заробив українець. Спеціально під одинадцятиметровий удар тренер "Вест Хему" випустив лідера колективу Марка Нобла, але той своїм першим дотиком приніс команді нещастя - він не реалізував удар. Воротар "червоних дияволів" Давід де Хеа відбив пенальті й вирвав три очки для свого клубу.

Тепер після п'яти турів "Ман Юнайтед" посідає другу позицію в турнірній таблиці - в них 13 очок. У "Вест Хему" на 5 балів менше і поки що восьме місце.

Чемпіонат Англії, п'ятий тур

"Вест Хем" - "Манчестер Юнайтед" - 1:2

Голи: Бенрахма, 30 - Роналду, 35, Лінгард, 89

"Вест Хем": Фабіанські, Цоуфал, Огбонна, Зума, Крессуелл, Форнальс, Влашич (Ярмоленко, 68), Соучек, Райс, Бенрахма (Лансіні, 88), Боуен (Нобл, 90+4)

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Ван-Біссака, Варан, Магуайр, Шоу, Погба (Лінгард, 73), Фред (Матіч, 88), Бруну Фернандеш, Мактоміні, Роналду, Грінвуд (Санчо, 73)

Незабитий пенальті: Нобл, 90+5

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Андрій Ярмоленко: кар'єра в "Вест Хемі"

Ярмоленко перейшов до "Вест Хему" у 2018 році з "Боруссії" Дортмунд. Його контракт розрахований до 2022 року.

У своїх двох перших сезонах в клубі українець отримував травми, через які вибував на тривалі терміни. У сезоні 2020-2021 Ярмоленко також пропустив великий відрізок через травму - він не з'являвся на полі з 9 лютого по 9 травня.

У сезоні 2020-2021 на рахунку українця 21 матч, 3 голи і 4 результативні передачі у складі "молотобійців" у всіх турнірах.

Повідомлялося, що взимку Ярмоленко відмовився від привабливих пропозицій щодо зміни клубу.

За підсумками сезону 2019-2020 гол Ярмоленка було визнано найкращим голом "Вест Хему".

Автор: Артем Будрін