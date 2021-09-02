Через агресивних бджіл футбольний матч довелося перервати на дві години.

Бджоли атакували гравців під час футбольного матчу другого дивізіону чемпіонату Болівії між "Нуева Санта-Круз" і "Айкіле", через що гру довелося перервати.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Агресивні комахи напали на гравців, яким довелося лягти на газон, а також захищатися скрученими футболками.

Матч довелося перервати. Прямо на полі розпалили вогонь, щоб відлякати рій бджіл.

Відновити поєдинок вдалося лише через дві години. Ніхто з гравців серйозно не постраждав.

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Автор: Антон Дудар