Футболістам довелося лягти / скріншот
Бджоли атакували гравців під час футбольного матчу другого дивізіону чемпіонату Болівії між "Нуева Санта-Круз" і "Айкіле", через що гру довелося перервати.
Про це повідомляється в сюжеті ТСН.
Агресивні комахи напали на гравців, яким довелося лягти на газон, а також захищатися скрученими футболками.
Матч довелося перервати. Прямо на полі розпалили вогонь, щоб відлякати рій бджіл.
Відновити поєдинок вдалося лише через дві години. Ніхто з гравців серйозно не постраждав.
Агресивні бджоли ледь не зірвали футбольний матч у Болівії