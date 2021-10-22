Організатори до проекту хочуть залучити 140 клубів.

Організатори Суперліги розмірковують над новим планом проекту, в який можна залучити більше клубів та зробити спортивний принцип підвищення й пониження у класі.

Про це повідомляє The Athletic.

Італійський "Ювентус" та іспанські "Реал" і "Барселона" продовжують працювати над ідеєю Суперліги. У новому проекті турніру передбачається, що у ньому разом з найбагатшими клубами Європи візьмуть участь найпопулярніші клуби з інших країн, які переросли рівень своїх національних чемпіонатів.

Йдеться про Шотландію, Туреччину, Україну, Португалію, Бельгію, Нідерланди та Росію.

Суперліга відмовилася від ідеї забронювати місце в турнірі для 15 клубів, а натомість прагне збудувати піраміду ліг, у якій команди рухатимуться між дивізіонами. Найсильніший складатиметься з 20 клубів, другий - з двох підгруп, третій - з чотирьох. Отож, в проекті зможуть взяти участь 140 клубів.

За запропонованими Суперлігою критеріями, українські клуби "Динамо" та "Шахтар" матимуть шанс зайти в проект.

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Суперліга: провал проекту

19 квітня англійські "Манчестер Юнайтед", "Ліверпуль", "Манчестер Сіті", "Арсенал", "Челсі" і "Тоттенхем", іспанські "Реал", "Барселона" і "Атлетіко", а також італійські "Ювентус", "Мілан" і "Інтер" оголосили про створення Суперліги Європи. Водночас "Баварія", "Боруссія" Д і ПСЖ відмовилися від участі.

Планувалося розпочати турнір у серпні. У ньому повинні були брати участь 20 клубів. У форматі турніру передбачалися груповий етап і матчі навиліт. Кожен учасник Суперліги повинен був отримати 350 мільйонів євро.

Головою Суперліги був обраний президент "Реала" Флорентіно Перес.

УЄФА відразу пригрозив клубам і гравцям дискваліфікаціями. ФІФА заявила, що "не схвалює" створення Суперліги. Потім УЄФА заявив, що не дозволить футболістам з Суперліги грати за збірні, а Александер Чеферін підкреслив, що "ідея Суперліги - це плювок в обличчя всім любителям футболу".

Створення Суперліги викликало масові протести серед футбольних уболівальників - як в мережі, так і біля стадіонів. Також створення турніру засудили багато футболістів і футбольні клуби.

У підсумку до ранку 21 квітня всі англійські клуби оголосили про те, що виходять з Суперліги, а організатори заявили, що проект поставлений на паузу.

Згодом мадридський "Атлетіко", а також італійські "Інтер" та "Мілан" вирішили евакуюватися з Суперліги.

Водночас "Реал", "Барселона" і "Ювентус" зробили спільну заяву, підкресливши, що не відмовляються від своєї місії.

Автор: Артем Будрін