У Дніпрі зустрінуться команди з верхньої частини турнірної таблиці.

26 вересня в Дніпрі пройде матч 9-го туру УПЛ, в якому зустрінуться "Дніпро-1" і "Зоря".

Дивіться на УНІАН онлайн відео трансляцію матчу "Дніпро-1" - "Зоря".

Початок зустрічі - о 17.00.

До цього матчу "Дніпро-1" підійшов на шостій сходинці в турнірній таблиці УПЛ - у команди в активі 16 очок. "Зоря" після восьми матчів посідає сьоме місце, набравши 14 очок.

На перемогу господарів у цьому матчі букмекери дають коефіцієнт 2,37, на нічию - 3,45, а на те, що переможе "Зоря" - 2,95.

У минулому сезоні "Зоря" двічі обіграла "Дніпро-1" в УПЛ - 3:1 і 1:0.

Дніпро-1 - Зоря

Відеотрансляція матчу

УНІАН ТБ

FootballHub

Нагадаємо, що в попередньому турі "Зоря" розгромила "Чорноморець" (3:0), а "Дніпро-1" обіграв "Верес" (1:0).

Автор: Антон Дудар