По дублю оформили Артем Довбик та Олексій Гуцуляк.

Сьогодні, 9 квітня, "Дніпро-1" провів матч з "Львовом" у рамках 20-го туру чемпіонату України.

Зустріч приймав стадіон "Авангард" в Ужгороді, дніпряни здобули перемогу з рахунком 5:2. По дублю оформили Артем Довбик та Олексій Гуцуляк, а також ще один гол забив Едуард Сарапій. За гостей відзначилися Ярослав Богунов та Артем Мільченко.

Дніпро-1 - Львів - 5:2

Голи: Гуцуляк, 7, 44, Довбик, 41, 90+3, Сарапій, 83 - Богунов, 62, Мільченко, 81

Дніпро-1: Рибак - Пасіч (Хайнер, 54), Сарапій, Сваток, Каплієнко (Матарітта, 54) - Бабенко, Рубчинський (Когут, 69) - Гуцуляк, Піхальонок (Танковський, 84), Бланко (Танчик, 84) - Довбик

Львів: Рибка - Грисьо (Богунов, 61), Дитятьєв, Ґабріель, Сасовський (Никитюк, 73), Кузик - Антоніо (Алібеков, 11), Мільченко, Бєляєв - Свржняк (Мишенко, 61), Бугай (Есеола, 61)

Завдяки перемозі в цій зустрічі "Дніпро-1" набрав 45 очок і зберіг за собою другу позицію в турнірній таблиці УПЛ. "Львів" з 13 очками в активі займає 16-у позицію.

В іншому матчі туру "Олександрія" та "Чорноморець" розписали нічию.

Олександрія - Чорноморець - 1:1

Голи: Калітвінцев, 67 – Алефіренко, 35

Олександрія: Шевченко – Цуріков, Логінов, Бабогло, Мірошніченко – Ковалець (Шулянський, 80), Мустафаєв (Сігеєв, 46), Михайленко (Рибалка, 63) – Третьяков, Кулаков (Кобзар, 64), Кожушко (Калітвінцев, 46)

Чорноморець: Непогодов – Брагару, Гучек, Салюк, Єрмаков – Демченко, Васильєв, Кузик (Юсов, 78) – Алефіренко, Хадіда (Політило, 46), Бадібанга

Підопічні Руслана Ротаня займають п'яту позицію з 32 балами, а одесити розташувалися на 11-му місці з 20 очками.

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