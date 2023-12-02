Перемогу "Ворсклі" принесли точні удари Челядіна і Феліпе.

У суботу, 2 грудня, відбувся поєдинок 16-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому "Дніпро-1" приймав "Ворсклу".

Гра проходила на стадіоні "Дніпро Арена" і завершилася сенсаційною перемогою полтавського клубу.

Господарі поля першими забили в цій грі - на 3-й хвилині точний удар Богдана Лєднєва вивів "Дніпро-1" вперед. На 31-й хвилині "Ворсклі" вдалося зрівняти рахунок - гол з передачі Скляра забив Челядін. На 43-й хвилині полтавці вийшли вперед - відзначився Феліпе Родрігес. Асистував йому Кане.

"Дніпро-1" - "Ворскла" - 1:2

Голи: Лєднєв 3 - Челядін 31, Феліпе 43

"Дніпро-1": Волинець, Мірошниченко, Сарапій, Сваток, Адамюк (Пасіч 60), Рубчинський, Бабенко, Ледньов (Вітіньо 73), Піхальонок, Гуцуляк, Філіппов (Танчик 60)

"Ворскла": Ісенко, Якубу (Сантана 90+4), Крупський, Павлюк, Пердута, Челядін (Бацула 90+4), Скляр, Кане, Юрченко, Феліпе (Корнієнко 73), Степанюк

Попередження: Гуцуляк 38, Якубу 88

Огляд матчу:

Полтавська "Ворскла" набрала 22 очки і піднялася на 7-е місце в турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги. "Дніпро-1" з 33 балами посідає друге місце.

У наступному турі чемпіонату України "Дніпро-1" зіграє проти житомирського "Полісся", а "Ворскла" зустрінеться з львівським "Рухом".

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