У Дніпрі пройде матч 3-го туру чемпіонату України.

7 серпня пройде матч 3-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому зустрінуться "Дніпро-1" і "Маріуполь".

Дивіться на УНІАН онлайн відео трансляцію матчу "Дніпро-1" - "Маріуполь".

Початок зустрічі - о 19.30.

Після двох турів "Дніпро-1" набрав 4 очки і займає четверте місце в турнірній таблиці. У "Маріуполя" - 1 набране очко та одинадцяте місце.

Букмекери вважають господарів поля фаворитами матчу. На перемогу "Дніпра-1" дається коефіцієнт 1,61, на нічию - 3,90, а на успіх "Маріуполя" - 5,70.

У минулому сезоні маріупольці перемогли в гостях з рахунком 2:1, а матч другого кола завершився внічию - 2:2.

"Дніпро-1" - "Маріуполь"

Відеотрансляція матчу

УНІАН ТБ

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Автор: Антон Дудар