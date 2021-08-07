7 серпня пройде матч 3-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому зустрінуться "Дніпро-1" і "Маріуполь".
Дивіться на УНІАН онлайн відео трансляцію матчу "Дніпро-1" - "Маріуполь".
Початок зустрічі - о 19.30.
Після двох турів "Дніпро-1" набрав 4 очки і займає четверте місце в турнірній таблиці. У "Маріуполя" - 1 набране очко та одинадцяте місце.
Букмекери вважають господарів поля фаворитами матчу. На перемогу "Дніпра-1" дається коефіцієнт 1,61, на нічию - 3,90, а на успіх "Маріуполя" - 5,70.
У минулому сезоні маріупольці перемогли в гостях з рахунком 2:1, а матч другого кола завершився внічию - 2:2.
"Дніпро-1" - "Маріуполь"
Відеотрансляція матчу
УНІАН ТБ
Football Hub