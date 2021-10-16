Дніпряни прийматимуть клуб з Ковалівки в 11-му турі.

В рамках 11-го туру чемпіонату України в Дніпрі зустрінуться "Дніпро-1" та "Колос".

Дивіться на УНІАН відеотрансляцію матчу "Дніпро-1" - "Колос".

Початок зустрічі - о 19.30.

"Дніпро-1" підійшов до цього матчу на п'ятому місці в таблиці УПЛ. У команди в активі 19 очок і є шанс піднятися як мінімум на четверту позицію.

"Колос", у якого в активі 11 очок, розташовується на одинадцятому місці.

"Дніпро-1" і "Колос" один проти одного грали сім разів. Дніпряни виграли в трьох матчах, клуб з Ковалівки - у двох.

На перемогу дніпрян букмекери дають коефіцієнт 1,65, на нічию - 3,90, а на перемогу гостей - 5,20.

Дніпро-1 - Колос

Відеотрансляція матчу

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УНІАН ТБ

Нагадаємо, в попередньому турі "Дніпро-1" в гостях здолав "Львів" з рахунком 1:0. "Колос" обіграв "Чорноморець" (2:1).

Автор: Антон Дудар