В рамках 11-го туру чемпіонату України в Дніпрі зустрінуться "Дніпро-1" та "Колос".
Дивіться на УНІАН відеотрансляцію матчу "Дніпро-1" - "Колос".
Початок зустрічі - о 19.30.
"Дніпро-1" підійшов до цього матчу на п'ятому місці в таблиці УПЛ. У команди в активі 19 очок і є шанс піднятися як мінімум на четверту позицію.
"Колос", у якого в активі 11 очок, розташовується на одинадцятому місці.
"Дніпро-1" і "Колос" один проти одного грали сім разів. Дніпряни виграли в трьох матчах, клуб з Ковалівки - у двох.
На перемогу дніпрян букмекери дають коефіцієнт 1,65, на нічию - 3,90, а на перемогу гостей - 5,20.
Дніпро-1 - Колос
Відеотрансляція матчу
FootballHub
УНІАН ТБ
Нагадаємо, в попередньому турі "Дніпро-1" в гостях здолав "Львів" з рахунком 1:0. "Колос" обіграв "Чорноморець" (2:1).