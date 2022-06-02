Олександр Петраков подякував своїм підопічним за отриманий результат і фанатам за підтримку.

У середу, 1 червня, збірна України в півфінальному матчі плей-офф відбору на ЧС-2022 зустрічалася зі збірною Шотландії. Гра проходила на стадіоні "Хемпден парк" і завершилася перемогою українців з рахунком 3:1.

Головний тренер нашої національної команди Олександр Петраков поділився враженнями від перемоги над шотландською збірною.

"Зараз емоцій вже немає, вони залишилися на футбольному полі. Ця перемога дуже важлива для нашої країни.

Дякуємо за оцінку нашої праці. Футбол - це командна гра, це мої футболісти, які зробили все для перемоги. Треба їм всім сказати спасибі.

Думаю, зараз на нашій батьківщині всі люди, всі представники ЗСУ, які в окопах, казармах, госпіталях, всі наші вболівальники дякують, аплодують. Перш за все, це перемога хлопців. Ми сьогодні грали для них. Я хлопцям сказав перед виходом на поле, що ми граємо у футбол для простих людей, для нашої країни, для вболівальників, для постраждалих.

Ми зробили невеликий крок - вийшли у фінал. Попереду гра з Уельсом. Можу сказати, що ми зробимо все, що залежить від нас. Ми сьогодні обрадували людей. Ми пишаємося тим, що є українцями, які прославляють нашу країну у важкий час. Хотів би дуже подякувати Шотландії за гостинність. Нас прийняли дуже добре. Я пройшовся вулицями Глазго, до мене підходили люди, бажали удачі. Бажаю їх команді і головному тренеру Стіву Кларку всього найкращого.

Зінченко дуже патріотичний хлопець, він дуже переживає, все сприймає близько до серця. Він щирий українець. У нас всі хлопці такі. Хтось тримається, хтось не може втриматися. Не дай Бог, щоб на чиюсь землю прийшло таке горе. Поки воно не торкнулося тебе і твоєї сім'ї, ти цього не розумієш. У нас стільки загинуло людей-жінок, дітей... Те, що Саша говорив, - щиро, від душі...", - цитує Петракова офіційний сайт УАФ.

Раніше УНІАН повідомляв, що глава держави Володимир Зеленський прокоментував перемогу збірної України над збірною Шотландії у півфіналі кваліфікації на ЧС-2022.

Збірна України: шлях на ЧС-2022