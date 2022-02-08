Владислав Кулач забив шикарний гол з дальньої дистанції.

Київське "Динамо" зіграло свій п'ятий поєдинок на другому навчально-тренувальному зборі, який український клуб проводить у Туреччині.

У непростому поєдинку підопічні Мірчі Луческу взяли гору в битві з грузинським Динамо Тбілісі.

У першій половині першого тайму найактивнішим був хавбек киян Денис Гармаш, який двічі потужно пробивав по воротах суперника, але обидва рази м'яч пролітав над поперечиною воріт.

Потім на 21 хвилині Буяльський віддав м'яч під удар Кулачу, який ефектно, а головне результативно, пробив з лінії штрафного точно в дальній кут воріт.

У другому таймі команда Мірчі Луческу продовжила контролювати ситуацію на полі, але реалізувати свої моменти більше не змогла.

"Динамо" Київ - "Динамо" Тбілісі - 1:0

Гол: Кулач, 21

"Динамо" Києва (1 тайм): Бущан, Кендзьора, Боль, Бурда, Дубінчак, Сидорчук, Буяльський, Гармаш, Вітіньо, Кулач, Шкурін (Ванат, 31)

"Динамо" Київ (2 тайм): Бущан (Моргун, 74), Тимчик, Сирота, Забарний, Караваєв, Бражко, Шапаренко, де Пена, Антюх, Циганков, Ванат (Бесєдін, 62)

"Динамо" Тбілісі: Кереселідзе, Каландадзе, Гбеньон, Майсурадзе, Камара, Осей, Мойскрішвілі, Антилевский, Папава, Біленький

Попередження: Майсурадзе

Відео гола:

Додамо, що раніше на турецькому зборі "Динамо" здобуло перемоги над болгарським "Лудогорцем", сербським "Чукарічкі" і чорногорським "Рударом", а також зіграло внічию з "Левскі".

Читайте такожГравець збірної України дебютував у чемпіонаті Німеччини, його команда розгромила ДинамоСвій перший навчально-тренувальний збір "Динамо" проводило в Іспанії, де зіграло чотири гри. Підопічні Мірчі Луческу обіграли іспанські "Атлетіко Пульпіленьо" (4:0) і "Реал Мурсію" (3:1), а також люксембурзький "Расінг Уніон"(4:0) і зіграли внічию з норвезьким "Буде-Глімтом" (1:1).

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