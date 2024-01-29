"Динамо" не змогло впоратися з польською "Легією".

У понеділок, 29 січня, київське "Динамо" в рамках тренувального збору в Туреччині зіграло контрольний поєдинок проти варшавської "Легії".

Гра завершиалсь перемогою польського клубу з рахунком 3:1.

Поляки відкрили рахунок на 31-й хвилині - відзначився 22-річний нападник Ернест Мучі. Через три хвилини "біло-синім" вдалося відігратися - гол забив Матвій Пономаренко. На 45-й хвилині "Легію" знову вивів вперед півзахисник Рафал Аугустіняк. На 55-й хвилині перевагу польського клубу збільшив Блаж Крамер.

Відео дня

"Легія" - "Динамо" - 3:1

Голи: Мучі, 31, Аугустіняк, 45, Крамер, 55 - Пономаренко, 34

Відзначимо, що "Динамо" програло другий поспіль матч на зборах в Туреччині. У першій контрольній грі підопічні Олександра Шовковського поступилися "Балкані" з Косово з рахунком 0:2.

Свій наступний контрольний поєдинок "Динамо" зіграє 30 січня проти "Пахтакора" (Узбекистан). Початок зустрічі - о 15:00 за київським часом.

Нагадаємо, київське "Динамо" займає п'яте місце в турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги. В активі "біло-синіх" 28 набраних очок.

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