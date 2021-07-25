Переможний гол забив Владислав Кулач, котрий перебуває на перегляді в "біло-синіх".

Київське "Динамо" 25 липня провело свій останній контрольний матч на міні-зборі в Австрії. Суперником киян був представник турецької Суперліги "Газіантеп", який минулого сезону фінішував у чемпіонаті дев'ятим.

Кияни пропустили в самому дебюті гри, але змогли відігратися й у підсумку перемогти.

"Динамо" - "Газіантеп" - 3:2

Голи: Попов, 27, Ерсой, 28 (автогол), Кулач, 52 - Сагал, 4, Максим, 49

"Динамо" (перший тайм): Бойко, Сирота, Тимчик, Миколенко, Попов, Сідклей, Андрієвський, Шапаренко, Караваєв, Лєднєв, Гармаш

"Динамо" (другий тайм): Бущан, Дубінчак, Попов, Шабанов, Кендзьора, Антюх, Шепелєв, Буяльський, Де Пена, Родрігес, Кулач

Повне відео матчу

"Динамо": підготовка до сезону

Перший збір київського "Динамо" в Швейцарії пройшов з 28 червня по 7 липня.

У рамках першого збору "Динамо" провело чотири контрольні матчі: зіграло внічию з "Базелем" (4:4), "Лозанною" (1:1) і "Люцерном" (3:3), а також встигло розгромити французький клуб (5:0).

Другий збір команди проходив у Швейцарії з 10 по 20 липня. Кияни зіграли внічию з "Серветтом" (у цьому матчі свій дебютний гол забив новачок команди Ілля Шкурін), а також обіграли "Сьон" (2:0) і "Евіан" (3:0), після чого поступилися "Ніцці" (1:2). Потім динамівці перемогли "Етуаль" (2:0) і поступилися "Атлетику" (0:1).

Новий сезон УПЛ "Динамо" розпочне 31 липня домашнім матчем проти "Вереса".

Автор: Артем Будрін