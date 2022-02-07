7 лютого "Динамо" провело четвертий контрольний матч на навчально-тренувальному зборі в Туреччині.
Кияни обіграли чорногорську команду "Рудар Плевля". На 84-й хвилині 22-річний бразилець Вітіньйо забив єдиний м'яч в поєдинку. Для вінгера це вже четвертий гол на зимових зборах.
"Динамо" Київ - "Рудар Плевля" - 1:0
Гол: Вітіньйо, 84
"Динамо" (1-й тайм): Бущан, Кендзера, Бурда, Сирота, Дубінчак, Бражко, Гармаш (К), Антюх, Вербич, де Пена, Кулач
"Динамо" (2-й тайм): Бойко, Тимчик, Забарний, Боль, Караваєв, Сидорчук (К), Буяльський, Шапаренко, Циганков, Вітіньйо, Ванат (Бєсєдін, 75)
8 лютого команда Мірчі Луческу зіграє спаринг проти "Динамо" Тбілісі.
Відео голу
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"Динамо" Київ: підготовка до весняної частини сезону
- Свій перший навчально-тренувальний збір "Динамо" проводило в Іспанії. У рамках першого збору кияни зіграли чотири матчі. Підопічні Мірчі Луческу обіграли іспанські "Атлетіко Пульпіленьо" (4:0) та "Реал Мурсію" (3:1), а також люксембурзький "Расінг Уніон" (4:0) й зіграли внічию з норвезьким "Буде-Глімтом" (1:1).
- На других зборах динамівці переграли болгарський "Лудогорець" (4:1) і сербські "Чукарічкі" (3:2), а також зіграли внічию проти болгарського "Левскі" (1:1).