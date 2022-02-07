Кияни здолали чорногорський клуб.

7 лютого "Динамо" провело четвертий контрольний матч на навчально-тренувальному зборі в Туреччині.

Кияни обіграли чорногорську команду "Рудар Плевля". На 84-й хвилині 22-річний бразилець Вітіньйо забив єдиний м'яч в поєдинку. Для вінгера це вже четвертий гол на зимових зборах.

"Динамо" Київ - "Рудар Плевля" - 1:0

Гол: Вітіньйо, 84

"Динамо" (1-й тайм): Бущан, Кендзера, Бурда, Сирота, Дубінчак, Бражко, Гармаш (К), Антюх, Вербич, де Пена, Кулач

"Динамо" (2-й тайм): Бойко, Тимчик, Забарний, Боль, Караваєв, Сидорчук (К), Буяльський, Шапаренко, Циганков, Вітіньйо, Ванат (Бєсєдін, 75)

8 лютого команда Мірчі Луческу зіграє спаринг проти "Динамо" Тбілісі.

Відео голу

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