Денис Попов зазнав травми передньої хрестоподібної зв'язки.

Центральний захисник "Динамо" та збірної України Денис Попов найближчі 6 місяців не зможе допомогти партнерам по команді. Через важку травму 22-річний футболіст буде поза грою орієнтовно півроку.

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

Дениса вже прооперували після того, як він зазнав травми хрестоподібної зв'язки в матчі другого туру УПЛ проти "Вересу".

Зазначимо, що Попов є чемпіоном світу у складі молодіжної збірної України U-20. Нагадаємо, що Денис демонстрував раніше свій сталевий прес "як у Роналду".

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Автор: Артем Будрін