Денис Попов / фото УНІАН
Центральний захисник "Динамо" та збірної України Денис Попов найближчі 6 місяців не зможе допомогти партнерам по команді. Через важку травму 22-річний футболіст буде поза грою орієнтовно півроку.
Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".
Дениса вже прооперували після того, як він зазнав травми хрестоподібної зв'язки в матчі другого туру УПЛ проти "Вересу".
Зазначимо, що Попов є чемпіоном світу у складі молодіжної збірної України U-20. Нагадаємо, що Денис демонстрував раніше свій сталевий прес "як у Роналду".