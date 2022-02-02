Київське "Динамо" провело свій другий контрольний поєдинок на другому навчально-тренувальному зборі, який "біло-сині" проводять у Туреччині.
Підопічні Мірчі Луческу здолали сербський клуб "Чукарічкі". "Динамо" поступалося по ходу гри з рахунком 2:0, але за останні 20 хвилин змогло тричі забити супернику. Переможний м'яч забив 22-річний бразилець Вітіньйо.
"Динамо" - "Чукарічкі" - 3:2
Голи: Шапаренко (70), Буяльський (72), Вітіньйо (84) - Раконьяк (16), Чолович (17)
"Динамо" (1-й тайм): Бойко, Тимчик, Бурда, Сирота, Дубінчак, Бражко, Шепелєв, де Пена, Антюх, Гармаш, Кулач
"Динамо" (2-й тайм): Бущан, Кендзера, Забарний, Боль, Караваєв, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Вітіньйо, Циганков, Ванат (Бєсєдін, 83)
Нагадаємо, свій перший навчально-тренувальний збір "Динамо" проводило в Іспанії. У рамках першого збору кияни зіграли чотири матчі. Підопічні Мірчі Луческу обіграли іспанські "Атлетіко Пульпіленьо" (4:0) і "Реал Мурсію" (3:1), а також люксембурзький "Расинг Уніон" (4:0) і зіграли внічию з норвезьким "Буде-Глімтом" (1:1).
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Динамо Київ: результати в сезоні
- В УПЛ "Динамо" після осінньої частини сезону йде на другій позиції, маючи на два бали менше, ніж у "Шахтаря". В активі "гірників" 47 очок, у киян - 45.
- У Кубку України "Динамо" обіграло "Маріуполь" і вийшло в 1/4 фіналу турніру.
- У матчі за Суперкубок України-2021 кияни програли "Шахтарю" з рахунком 0:3.
- "Динамо" не змогло здобути жодної перемоги на груповому етапі Ліги чемпіонів 2021-2022. "Біло-сині" програли всі матчі, крім домашньої гри з "Бенфікою" в 1-му турі (0:0). Остаточне положення команд у групі Е: "Баварія" - 18 очок, "Бенфіка" - 8, "Барселона" - 7, "Динамо" - 1.