Кияни обіграли сербську команду.

Київське "Динамо" провело свій другий контрольний поєдинок на другому навчально-тренувальному зборі, який "біло-сині" проводять у Туреччині.

Підопічні Мірчі Луческу здолали сербський клуб "Чукарічкі". "Динамо" поступалося по ходу гри з рахунком 2:0, але за останні 20 хвилин змогло тричі забити супернику. Переможний м'яч забив 22-річний бразилець Вітіньйо.

"Динамо" - "Чукарічкі" - 3:2

Голи: Шапаренко (70), Буяльський (72), Вітіньйо (84) - Раконьяк (16), Чолович (17)

"Динамо" (1-й тайм): Бойко, Тимчик, Бурда, Сирота, Дубінчак, Бражко, Шепелєв, де Пена, Антюх, Гармаш, Кулач

"Динамо" (2-й тайм): Бущан, Кендзера, Забарний, Боль, Караваєв, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Вітіньйо, Циганков, Ванат (Бєсєдін, 83)

Нагадаємо, свій перший навчально-тренувальний збір "Динамо" проводило в Іспанії. У рамках першого збору кияни зіграли чотири матчі. Підопічні Мірчі Луческу обіграли іспанські "Атлетіко Пульпіленьо" (4:0) і "Реал Мурсію" (3:1), а також люксембурзький "Расинг Уніон" (4:0) і зіграли внічию з норвезьким "Буде-Глімтом" (1:1).

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