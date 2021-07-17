Французька команда у вольовому стилі здобула перемогу.

Київське "Динамо" в рамках другого підготовчого збору у Швейцарії зустрічалося з французьким клубом "Ніцца".

"Біло-сині" хоч і першими повели в рахунку, але все одно програли. В першому таймі за киян відзначився Ілля Шкурін, котрий приєднався до "Динамо" лише цього літа. 21-річний білорус забив свій третій гол за "Динамо" у трьох матчах. Втім за 20 хвилин до кінця зустрічі "Ніцца" двічі забила та оформила камбек.

Для "Динамо" це був четвертий контрольний поєдинок на другому зборі.

"Динамо" - "Ніцца" - 1:2

Голи: Шкурін, 38 - Ндоє, 70, Трує, 80

"Динамо": Бойко (Бущан, 46), Дубінчак (Вівчаренко, 75), Сирота, Кендзьора, Тимчик, Шепелєв (Гармаш, 63), Андрієвський (Коробенко, 75), Де Пена (Беніто, 75), Буяльський (Лєднєв, 63), Родрігес (Антюх, 63), Шкурін (Супряга, 46)

YouTube-канал "Динамо" опублікував повне відео матчу.

"Динамо": підготовка до сезону

Перший збір київського "Динамо" у Швейцарії пройшов з 28 червня по 7 липня.

У рамках першого збору "Динамо" провело чотири контрольні матчі: зіграло внічию з "Базелем" (4:4), "Лозанною" (1:1) і "Люцерном" (3:3), а також встигло розгромити французький клуб (5:0).

Другий збір команди проходить у Швейцарії з 10 по 20 липня. Кияни зіграли внічию з "Серветтом" (у цьому матчі свій дебютний гол забив Ілля Шкурін), а також обіграли "Сьон" (2:0) і "Евіан" (3:0).

Новий сезон УПЛ "Динамо" розпочне 31 липня домашнім матчем проти "Вереса".

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Автор: Артем Будрін