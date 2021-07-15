Кияни провели черговий спаринг в рамках підготовки до сезону.

Київське "Динамо" в рамках другого підготовчого збору в Швейцарії зустрічалося з французьким клубом "Евіан".

Зустріч завершилася розгромною перемогою динамівців, дублем у складі яких відзначився Богдан Леднєв.

Для "Динамо" це був третій контрольний матч на другому зборі.

"Динамо" - "Евіан" - 3:0

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Голи: Леднєв, 2, 38, Ванат, 17

"Динамо": Бойко (Моргун, 46), Тимчик (Сирота, 61), Кендзьора (Вівчаренко, 46), Шабанов, Дубінчак (Родрігес, 46), Коробенко (Шепелєв, 61), Гармаш (Буяльський, 61), Леднєв (Андрієвський, 61), Беніто (Антюх, 46), де Пена, Ванат (Кулач, 46)

YouTube-канал "Динамо" опублікував повне відео матчу.

"Динамо": підготовка до сезону

Перший збір київського "Динамо" у Швейцарії пройшов з 28 червня по 7 липня.

У рамках першого збору "Динамо" провело чотири контрольні матчі: зіграло внічию з "Базелем" (4:4), "Лозанною" (1:1) і "Люцерном" (3:3), а також встигло розгромити французький клуб (5:0).

Другий збір команди проходить у Швейцарії з 10 по 20 липня. Кияни зіграли внічию з "Серветтом" (у цьому матчі свій дебютний гол забив Ілля Шкурін), а також обіграли "Сьон" (2:0).

Новий сезон УПЛ "Динамо" розпочне 31 липня домашнім матчем проти "Вереса".

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Автор: Антон Дудар