Георгій Бущан / фото REUTERS
27-річний воротар Георгій Бущан і 19-річний центральний захисник Ілля Забарний підписали нові контракти з київським "Динамо".
Про це повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".
Обидва гравці є стабільними гравцями основи й пролонгували угоди з київським клубом на 5 років. Фінансові умови нових контрактів не повідомляються.
Нагадаємо, що нещодавно "Динамо" перепідписало контракт з ключовим легіонером.
Георгій Бущан: кар'єра
- Георгій перейшов до динамівської академії в 14-річному віці, а вперше потрапив до заявки команди у грудні 2011-го року. Дебют голкіпера за основну команду відбувся у серпні 2017.
- У поточному сезоні Бущан взяв участь у 7 матчах УПЛ, в яких пропустив лише два м’ячі. Бущан - основний воротар збірної України, зіграв всі 5 поєдинків на Євро-2020.
Ілля Забарний: кар'єра
- Забарний є вихованцем "Динамо". Він дебютував за першу команду 11 вересня минулого року. Відтоді захисник закріпився в основному складі киян.
- Також Забарний заграв у збірній України. На його рахунку вже 15 матчів за "жовто-синіх".
- У нинішньому сезоні Забарний взяв участь у 9 матчах чемпіонату України.