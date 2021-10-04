Георгій Бущан та Ілля Забарний пролонгували свої угоди.

27-річний воротар Георгій Бущан і 19-річний центральний захисник Ілля Забарний підписали нові контракти з київським "Динамо".

Про це повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

Обидва гравці є стабільними гравцями основи й пролонгували угоди з київським клубом на 5 років. Фінансові умови нових контрактів не повідомляються.

Нагадаємо, що нещодавно "Динамо" перепідписало контракт з ключовим легіонером.

Георгій Бущан: кар'єра

Георгій перейшов до динамівської академії в 14-річному віці, а вперше потрапив до заявки команди у грудні 2011-го року. Дебют голкіпера за основну команду відбувся у серпні 2017.

У поточному сезоні Бущан взяв участь у 7 матчах УПЛ, в яких пропустив лише два м’ячі. Бущан - основний воротар збірної України, зіграв всі 5 поєдинків на Євро-2020.

Ілля Забарний: кар'єра

Забарний є вихованцем "Динамо". Він дебютував за першу команду 11 вересня минулого року. Відтоді захисник закріпився в основному складі киян.

Також Забарний заграв у збірній України. На його рахунку вже 15 матчів за "жовто-синіх".

У нинішньому сезоні Забарний взяв участь у 9 матчах чемпіонату України.

Автор: Артем Будрін