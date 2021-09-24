Уругвайський півзахисник Карлос де Пена пролонгував контракт з київським "Динамо".
Про це повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".
Термін попередньої угоди завершувався наприкінці 2021 року. Строк нового контракту не розголошується.
29-річний хавбек дав коментар після пролонгування угоди:
"Вважаю, що я прийняв правильне рішення. Сподіваюся, що в цьому сезоні ми зможемо захистити всі завойовані титули. Для мене було дуже важливо відчувати підтримку з боку Луческу, який дав мені зрозуміти, що я потрібен команді. Цей фактор - одна з головних причин, чому я залишаюся в Києві. Крім того, в "Динамо" я маю можливість виступати в Лізі чемпіонів і постараюся знову виграти чемпіонство. Тому, звичайно ж, я дуже радий, що продовжив контракт із київським клубом".
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Карлос де Пена: кар'єра
- Де Пена розпочинав кар'єру в себе на батьківщині - в Уругваї. Хоча він також має італійське громадянство.
- Атакувальний півзахисник також захищав кольори англійського "Мідлсбро" та іспанського "Реал Ов'єдо".
- У квітні 2019 року Карлос став гравцем "Динамо", прийшовши в статусі вільного агента.
У складі "Динамо" де Пена забив 19 голів і віддав 17 гольових передач у 87 матчах.
- За підсумками 2019 року уругвайський хавбек був визнаний найкращим футболістом "Динамо" за версією вболівальників.