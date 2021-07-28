Владислав Кулач-гравець Динамо / фото Динамо Київ
Український нападник Владислав Кулач підписав контракт з київським "Динамо".
Про це повідомив офіційний сайт "Динамо".
28-річний нападник перебував у "Динамо" під час літніх зборів і справив враження на тренерський штаб киян.
Його контракт розрахований на два роки з опцією продовження ще на один сезон.
Кулач виступатиме за "Динамо" під №28.
Динамо Київ
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Нагадаємо, це вже третій нападник, якого "Динамо" підписало цього літа. Раніше клуб уклав контракти з білоруським форвардом Іллею Шкуріним і венесуельцем Еріком Раміресом.
Владислав Кулач: кар'єра і досягнення
- 28-річний Кулач є вихованцем "Олімпіка-УОР" і "Шахтаря".
- За свою кар'єру він встиг пограти за "Іллічівець", "Металург" Запоріжжя, "Сталь", турецький "Ескішехірспор", "Зорю", угорський "Гонвед" і двічі захищав кольори "Ворскли".
- У сезоні 2020-2021 він забив в УПЛ 15 голів і став найкращим бомбардиром чемпіонату.
- Кулач двічі ставав бронзовим призером УПЛ з "Зорею" та "Ворсклою".